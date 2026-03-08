Megszólalt a díjnyertes jós: 5 új figyelmeztetést adott ki az év előttünk álló részére

Egy díjnyertes médium, akinek már egy jóslata beteljesült, 5 rémisztő új figyelmeztetést adott ki 2026 hátralévő részére.

Hátborzongató jóslatokkal állt elő a médium Képünk illusztráció/Fotó: Unsplash

A Mississippi állambeli Jill M. Jackson médium számos jóslatot tett az újév előtt, többek között azt, hogy földrengések fogják sújtani az Egyesült Államok nyugati partvidékét és Ázsiát. Az év kezdete után napokon belül bebizonyosodott, hogy igaza van, mivel az Egyesült Államok Földtani Intézete több mint 100, a Richter-skála szerinti 4,5-ös erősségű földrengést regisztrált. A rengések többsége ázsiai országokat sújtott.

Úgy tűnik, akadt még néhány rémisztő jóslat a médium tarsolyában

Terjedő konfliktus

Jill, akit kétszer is az év médiumának választottak, figyelmeztetett, hogy a közel-keleti háborúnak súlyos következményei lesznek.

Úgy érzem, hogy ez a konfliktus eszkalálódik, és úgy érzem, hogy nagy a potenciál a megtorlásra az amerikai földön. Azt javaslom, hogy mindenki hallgasson a saját megérzéseire

– magyarázta a jós.

Mesterséges intelligencia és munkahelyek

Számos figyelmeztetés született már arról, hogy az AI milyen hatással lehet a munkaerőpiacra, és hogy bizonyos területeken akár teljesen kiválthatja az emberi munkát. Jill is erre hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy jelentős változásokra kell számítani.

Én is sok változást látok a következő években. Egy nyomást látok az AI és a digitális valuta körül, és sok változást látok a munkahelyek terén azokban az ágazatokban, ahol az AI átveheti ezeket a munkahelyeket

– mondta.

További földrengések

Az év eleji szeizmikus sikerét követően Jill további földrengéseket jósolt Ázsiában, de Amerikában is.

Nagyon nagymértékű fellendülést és növekedést látok a földrengés- aktivitásban. Legfőképp Japánban, de Indonéziában és az Egyesült Államok nyugati partján is... és azt is látom, hogy a keleti parton is lehetnek földrengések

– figyelmeztetett.

Vallási kinyilatkoztatások

Jill a Vatikánról is beszélt, és arról, hogy szerinte valami ki fog szivárogni az egyházból, de mindezt nem részletezte.

Azt érzem, hogy híreket fogunk hallani a Vatikánból. Valami ki fog szivárogni vagy le fog lepleződni a Vatikánnal kapcsolatban.

Potenciális ufóleleplezés

Jill utolsó jóslata a Trump-kormányra vonatkozott, és egy merész előrejelzésre, miszerint előkészítik a terepet az idegenekkel kapcsolatos álhíreknek.

A kormány néhány utalást tesz a leleplezésre. Ugyanakkor arra kérlek és bátorítalak benneteket, hogy használjátok a saját megérzéseteket is ezzel kapcsolatban, mert amikor ez a kormányzat leleplez valamit, abban van egy réteg igazság, valamint egy réteg korrupció és manipuláció is

– magyarázta.