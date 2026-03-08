RETRO RÁDIÓ

Menczer Tamás elmondta a véleményét Zelenszkij fenyegetőzéséről

Menczer Tamás a debreceni Háborúellenes Gyűlésen Zelenszkij fenyegetőzésével kapcsolatban mondta el a véleményét. Az ukrán elnök ugyanis életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 10:46
fidesz menczer tamás Háborúellenes Gyűlés zelenszkij

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP pártszövetség kommunikációs igazgatója a Digitális Polgári Körök által szervezett debreceni Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki a véleményét a Ripostnak Zelenszkij fenyegetőzésével kapcsolatban. Zelenszkij ugyanis életveszélyesen megfenyegette a magyar miniszterelnököt és vele együtt az egész országot.

Menczer Tamás
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Zelenszkij életveszélyes fenyegetőzéséről is beszélt Debrecenben / Fotó: Gáll Regina / MW

Menczer Tamás: "Nem engedünk Zelenszkij életveszélyes fenyegetőzésének"

Menczer Tamás a debreceni Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki a véleményét az ukrán elnök fenyegetőzésével kapcsolatban. A Fideszes politikus szerint ez elfogadhatatlan! Hangsúlyozta, hogy nem fogják engedni, hogy Magyarországnak ukránbarát miniszterelnöke legyen. 

Zelenszkij fenyeget, Zelenszkij zsarol, Zelenszkijnek egyetlen világos célja van – egy ukrán barát kormányt akar Magyarország élén látni. Magyar Pétert és a Tiszát. Ezért tesz mindent. Orbán Viktor világosan elmondta, hogy Magyarország nem zsarolható, ő pedig nem fenyegethető. Erőből letörjük az ukrán olajblokádot, a zsarolástól, fenyegetésektől nem félünk. A tiszásokat pedig április 12-én megbüntetjük és nem engedjük, hogy egy ukrán barát miniszterelnöke legyen Magyarországnak. Orbán Viktor nem ukrán barát. Orbán Viktor magyar barát.

- nyilatkozta a Ripostnak Menczer Tamás a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója az ukránok fenyegetőzéseivel kapcsolatban.

 

