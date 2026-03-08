Kiderült a titok: menekülni próbált letartóztatás előtt András herceg

A hírek szerint a kegyvesztett András herceg éppen az útlevelét készítette elő, hogy elhagyja az Egyesült Királyságot és a Közel-Keletre utazzon, amikor letartóztatták.

A Közel-Keletre akart menekülni András herceg Fotó: AFP

Menekülését tervezte András herceg, mielőtt letartóztatták

Állítólag András, akit tavaly megfosztottak királyi címeitől és kitüntetéseitől, éppen Bahreinbe vagy Abu-Dzabiba készült menekülni abban a reményben, hogy új életet kezdhet, amikor egy magas rangú palotai dolgozó beadott egy sürgős bejelentést februárban, majd letartóztatták. A 66 éves egykori herceget azóta szabadon engedték, és vizsgálat indul ellene.

Azonban mivel naponta hullanak bombák és rakéták a közel-keleti régióban, úgy tűnik, szertefoszlott minden remény menekülésére. Az egykori yorki herceg volt feleségének, Sarah Fergusonnak is vannak kapcsolatai a régióban, és Andrással együtt tavaly őt is kilakoltatták a Royal Lodge-ból.

Semmi esély rá, hogy bármelyikük is a Perzsa-öböl menti és közel-keleti régióba menjen hosszú időre. Túl veszélyes számukra, ahogy mindenki más számára is

– mondta egy bennfentes.

Ez egy újabb csapás András számára, akiről ezen a héten kiderült, hogy mélységesen igazságtalannak tartja, hogy az emberek ellene fordultak az Epstein-akták botránya közepette. A volt herceg továbbra is tagad mindenféle jogsértést.

Elképzelhetetlen, hogy most látogatják a régiót, különösen nem akkor, amikor a háború folyik, és természetesen lehet, hogy határozatlan ideig tartó háborúról van szó

– mondta egy brit diplomáciai forrás, aki jóban volt az egykori yorki párossal.

András már régóta felismerte, hogy a Közel-Kelet jövedelmező vagyonforrás lehet mind számára, mind a környezetében lévők számára. Kapcsolatai abu-dzabi királyi családjával a Gordonstoun skót iskoláig nyúlnak vissza, ahol találkozott Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyannal, az Egyesült Arab Emírségek jelenlegi elnökével – írta a Mirror.