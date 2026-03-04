Durva, ha ez igaz: Harry herceg bújtatja András herceg lányait?

Harry herceg és Meghan Markle felajánlották montecitói kastélyukat Beatrix és Eugénia hercegnőnek menedék gyanánt, ha egy kis pihenésre vágynának. A York nővérek viszonylag visszafogottan viselkedtek, mióta szüleik, Sarah Ferguson és András botrányba keveredtek és elküldték őket.

Harry herceg titokban segíti a York nővéreket? Fotó: AFP

Harry herceg és felesége segíti András lányait?

„Harry beszélt a lányokkal, és valami olyasmit mondott nekik, hogy pontosan tudja, milyen érzés, amikor az intézmény (a királyi udvar) ellenségesen bánik az emberrel. Azt is üzente, hogy az ajtaja mindig nyitva áll előttük – különösen Beatrice számára –, ha bármikor szükségük lenne rá” – mondja az Express szerint egy forrás.

A sussexi herceg közeli kapcsolatot ápol unokatestvérével, Beatrix-szel, mióta 2020-ban Meghan Markle-lel úgy döntöttek, lemondanak a királyi kötelezettségeikről, és elköltöznek a királyi családtól.

A 37 éves hercegnőnek úgy tudni, két kisgyermeke van, és források szerint különösen nehezen viselt szülei kegyvesztését. Andrást február 19-én letartóztatták közhivatali visszaélés gyanújával. A legutóbbi vádakat nem kommentálta nyilvánosan, a korábbi vádakat pedig egyenesen tagadta. Bár York hercegét megfosztották címeitől és elűzték a Royal Lodge-ból, ami egykor otthont adott neki, továbbra is nyolcadik helyen áll a trónöröklési sorban. A kormány a botrányokra reagálva törvénymódosításokat fontolgat, hogy eltávolítsák a trónöröklési sorból.

Mivel lányai is szerepelnek az Epstein-aktákban, sokan követelték Beatrix és Eugénia eltávolítását is, de ők, úgy tudni, nem követtek el semmilyen bűncselekményt. A két lánynak számos királyi eseményen való részvételét megtiltották, köztük Royal Ascoton való megjelenést is idén nyáron.