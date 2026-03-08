Orbán Viktor: a Tisza Párt egy gyűlöletközösség

Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlés debreceni állomásán is a nézők kérdéseire válaszolt. Egy erdélyi férfi arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy mit üzenne azoknak a tiszás aktivistáknak, akik bántják őket, a kormányfőt pedig fenyegetik az online térben - írja a Ripost.

Óriási tömeg gyűlt össze Debrecenben a Főnix csarnokban, ahol Orbán Viktort is kérdezhették a jelenlévők Fotó: Kurucz Árpád / mw

A mi közösségünk egy szeretetközösség, míg a másik oldalon egy gyűlöletközösség van. Gyűlöletre pedig nem lehet közösséget, országot és hazát építeni

– mutatott rá Orbán Viktor, majd hozzátette, hogy az áprilisi választások nagy kérdése, hogy a gyűlöletre vagy a szeretetre építjük-e a nemzetet. Példaként hozta fel a Demokratikus Koalíció külhoni magyarokkal szembeni gyűlöletpolitikáját. Hangsúlyozta: szükség van a határon túli magyarokra.

A választási csata hevében előfordul, hogy mondunk csúnya dolgokat, de a végén majd leülepszik, és a végén kiderül, hogy mindannyian magyarok vagyunk. Amikor kormánypolitikát csinálunk, fontos, hogy

azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. A tiszás nyugdíjas is megkapja a 13. és 14. havi nyugdíjat. A tiszás család is megkapja a családtámogatásokat

– mutatott rá Orbán Viktor.