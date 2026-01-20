„Azt hittem, csak hámlás” – Visszafordíthatatlan betegsége lett a 23 éves nőnek

Egy fiatal nő gondtalan trópusi nyaralását élvezte, amikor megégett a napon. Eleinte tulajdonított neki sok jelentőséget, de hamarosan bőre elkezdett megváltozni, és egy meglepő diagnózissal szembesült.

Meglepő diagnózissal szembesült a napégés után egy fiatal (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik

Egy leégett foltból indult ki a rejtélyes bőrbetegség

A 23 éves Tiahnee Raquel 2024 májusában partnerével a Whitsunday-szigetekre utazott egy hajós kiruccanásra, de Adelaide-be nemcsak emlékekkel tért haza, hanem egy rejtélyes, vörös folttal a homlokán, aminek a színe elkezdett megváltozni. Egy videóban, amelyet 5,6 millióan néztek meg, Tiahnee megosztotta azt a pillanatot, amikor rájött, hogy valami nincs rendben.

Mi történt a szememmel?

– kezdte videójában, majd elmesélte, hogy a folt egy napozással töltött nap után jelent meg, annak ellenére, hogy rendkívül körültekintően használta a naptejet.

Nagyon odafigyelek a napvédelemre, és ha egy kis napsütés is van, azonnal kenek magamra naptejet, különösen az arcomra. A szépségápolás és bőrápolás területén dolgozom, így tudom, mennyire fontos a fényvédelem, főleg Ausztráliában.

Azonban egyik alkalommal, amikor 3-4 órán át úszott és búvárkodott Queensland kristálytiszta vizeiben, a nap alaposan elbánt vele. Ennek eredményeként egy apró vörös folt jelent meg a homlokán, máshol viszont nem, ezért arra gondolt, talán kihagyott egy területet naptejjel, és egyszerű leégésről van szó.

Hetek teltek el, a bőrpír azonban nem halványult. Ehelyett közel egy hónapon át varasodott. Végül a vörösség elmúlt, de helyette egy még rejtélyesebb dolog jelent meg, egy fehér folt, amely jóval világosabb volt a megszokott bőrszínénél.

Őszintén szólva nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget. Azt hittem, csak hámlás, mint amikor lebarnulsz, és az alatta lévő bőr világosabb.

Hónapokkal később, 2024 szeptemberében Tiahnee életében drámai fordulat következett be egy szemöldökszedés során, amikor a kozmetikusa észrevette, hogy a szemöldökében elszórtan hófehér szálak jelentek meg.

Eleinte azt hitte, a stressz áll a háttérben, de alig két hónap alatt a változást már lehetetlen volt figyelmen kívül hagyni.

Novemberre gyakorlatilag az egész szemöldököm fehér lett, és elképesztően gyorsan terjedt… őrület volt.

Orvosi segítséget azonban ekkor még nem kért, inkább feketére festette a szemöldökét és a szempilláit.