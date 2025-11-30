„Lehet egy kis időre abba kellene hagynom...” - a pillangóbőrrel küzdő Flórián TikTok fiókját ezért függesztették fel

Vass Flóriánnak nagyon fontos -ahogy ő fogalmaz- a TikTok a családja és nem szeretné elveszíteni őket. Folyamatosan készíti a videóit, amiket több millióan lájkolnak. Bemutatja, hogy milyen pillangóbőrrel, ritka bőrbetegséggel élni és vidám, táncos videókat készít, valamint más, beteg gyerekekért is felszólal. Nyáron elkezdődött a Dj karrierje, több helyen fellépett már és rendszeresen élő adásban zenél. Hatalmas veszteség lenne számára, ha elvennék tőle a TikTok-csatornáját, mégis megfordult a fejében, hogy abba kéne hagynia.

Megváltoztatták Flórián TikTok felhasználónevét Fotó: TikTok

Flórián közel 150 követőt veszített

Közel 150 követőt veszített, mert a TikTok felhasználóneve visszaállítódott alapértelmezettre „user8629173440...”, ami annyit tesz, hogy sokadik számú felhasználó. Az emberek azt hihették, hogy feltörték a fiókját, ezért Flórián gyorsan készített egy videót, amiben megmagyarázza a történeteket.

„Kicsit bennem van az az érzés, hogy lehet egy kis időre abba kellene hagynom...” - kezdte Flórián.

Az történt, hogy meg akartam változtatni a profilképemet és meg is változtattam, majd kaptam a TikTok-tól pár perc múlva egy értesítést, hogy többszöri szabálysértés miatt – nekem egy sincsen alapvetően- felfüggesztettek 24 órára a fiók szerkesztésétől. Én fellebbeztem, elfogadták. Megint megpróbáltam beállítani a profilképet, megint nem lehetett, na akkor mondom próbáljuk meg a felhasználónevet visszaállítani. Elutasították a felhasználónév váltást. Egy hétre el voltam tiltva a felhasználónév váltástól, de a profilképet sikerült beállítani nagy nehezen, de megint kaptam arra is figyelmeztetést, nem tudom, hogy miért

A ritka bőrbetegséggel élő fiú másokat motivál a TikTok- csatornáján Fotó: TikTok

„Nem törték fel a fiókomat”

Fórián megnyugtatta a követőit, hogy továbbra is ő kezeli a csatornáját.

„Nem törték fel a fiókomat, semmi ilyesmi nem történt” – mondta a pillangóbőrrel küzdő fiú, akinek végül sikerült „Flórián”-ra átírnia a felhasználónevét. A tiktokkernek mindezek után is hatalmas követőtábora maradt. Közel 200 ezren követik.

A kisebb technikai malőr után újra felhőtlenül gyártja a videóit és azt is a csatornáján jelentette be, hogy megjelent az első száma Racolta x FLOWresz- Taka- Taka címmel.