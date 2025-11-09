„A bőröm állapota miatt úgy néztem ki, mintha leégtem volna – tönkretette az önbizalmamat”
Teljesen megváltoztatta a nő életét a betegsége.
Bethan Jones, kétgyermekes anya és kozmetikus, őszintén beszél a fájdalmas bőrbetegségével való küzdelméről, amely kihatott saját szakmájára is.
A bőrbetegség a mentális állapotát is befolyásolta
A 33 éves nő két évvel ezelőtt papulopustuláris rosaceát kapott, amelyet nagyapja elvesztésének okozta stressz és gyász váltott ki nála. Ezen állapot miatt – amely bőrpírt, fájdalmat, dudorokat és gennyes foltokat okozott – az arca állandóan élénkpiros és dühösnek tűnt, a bőre pedig repedt, érdes volt.
Mindennap sírtam, néztem a bőrömet, és azon tűnődtem, hogy vajon valaha is jobb lesz-e. Olyan volt, mintha egy villanykapcsoló kattant volna, és a bőröm egyszerűen felrobbant volna
– mondta Bethan, majd hozzátette:
„Az állapotom hatással volt a mindennapi életemre, mivel én magam is az esztétikai területen dolgoztam, ezért úgy éreztem, hogy nem vagyok hiteles a saját munkámban.”
A betegség nemcsak a karrierjét befolyásolta, hanem a mentális egészségét is. Kezdett rendkívül önbizalomhiányossá válni, és úgy érezte, mintha mindenki őt nézné.
Azt gondoltam: »Hogyan fog bárki is bízni bennem, hogy segítsek a bőrükön, ha így nézek ki?« Hozzátette: sírtam a bőröm kinézete és érzése miatt.
Bethan attól tartott, hogy az emberek észreveszik a bőrének állapotát, és állandóan attól félt, hogy az ügyfelek az arcát bámulják. Ez annyira elviselhetetlenné vált, hogy rettegett a videóhívásoktól, és gyakran sírva fakadt, amikor meglátta az arcát a tükörben.
Még a szerettei jó szándékú megjegyzései is, miszerint az arca fájdalmasnak tűnik, csak rontottak a helyzeten – és fokozták a bizonytalanságát. Bethan a saját kezébe vette az ügyet, megpróbálta elrejteni a bőrpírt és sminkkel elfedni azt. De ezzel csak rontott az állapotán.
A betegsége a terhessége alatt érte el a mélypontját, amikor a hormonális változások a valaha volt legsúlyosabb rohamot váltották ki, amelynek során az arca olyan fájdalmasan jelentkezett, hogy időnként vérzett. Elmondása szerint a bőrbarrier annyira károsodott, hogy helyreállítása lehetetlennek tűnt.
De minden megváltozott, amikor új termékeket keresett klinikájára, és rátalált az AlumierMD professzionális, orvosi minőségű bőrápolási termékcsaládra. Bethan elmondása szerint néhány héten belül bőre gyorsan megváltozott, a heves bőrpír kezdett alábbhagyni, a fájdalmas papulák eltűnni kezdtek, és a bőrén lévő repedések begyógyultak. Hat hónappal később arcszíne teljesen megváltozott. Évek óta először érezte magát jól a bőrében – amiről egykor azt hitte, hogy soha többé nem fog sikerülni. Bár a 33 éves nő nem tudott teljesen megszabadulni a betegségétől, ugyanakkor most már tudja, hogy mik azok az allergiás reakciók, amik ezt az állapotot kiváltják nála – írja Mirror.
