„A bőröm állapota miatt úgy néztem ki, mintha leégtem volna – tönkretette az önbizalmamat”

Bethan Jones, kétgyermekes anya és kozmetikus, őszintén beszél a fájdalmas bőrbetegségével való küzdelméről, amely kihatott saját szakmájára is.

Súlyos bőrbetegséggel küzd a kétgyermekes anya Fotó: unsplash.com

A bőrbetegség a mentális állapotát is befolyásolta

A 33 éves nő két évvel ezelőtt papulopustuláris rosaceát kapott, amelyet nagyapja elvesztésének okozta stressz és gyász váltott ki nála. Ezen állapot miatt – amely bőrpírt, fájdalmat, dudorokat és gennyes foltokat okozott – az arca állandóan élénkpiros és dühösnek tűnt, a bőre pedig repedt, érdes volt.

Mindennap sírtam, néztem a bőrömet, és azon tűnődtem, hogy vajon valaha is jobb lesz-e. Olyan volt, mintha egy villanykapcsoló kattant volna, és a bőröm egyszerűen felrobbant volna

– mondta Bethan, majd hozzátette:

„Az állapotom hatással volt a mindennapi életemre, mivel én magam is az esztétikai területen dolgoztam, ezért úgy éreztem, hogy nem vagyok hiteles a saját munkámban.”

A betegség nemcsak a karrierjét befolyásolta, hanem a mentális egészségét is. Kezdett rendkívül önbizalomhiányossá válni, és úgy érezte, mintha mindenki őt nézné.

Azt gondoltam: »Hogyan fog bárki is bízni bennem, hogy segítsek a bőrükön, ha így nézek ki?« Hozzátette: sírtam a bőröm kinézete és érzése miatt.

Bethan attól tartott, hogy az emberek észreveszik a bőrének állapotát, és állandóan attól félt, hogy az ügyfelek az arcát bámulják. Ez annyira elviselhetetlenné vált, hogy rettegett a videóhívásoktól, és gyakran sírva fakadt, amikor meglátta az arcát a tükörben.

Még a szerettei jó szándékú megjegyzései is, miszerint az arca fájdalmasnak tűnik, csak rontottak a helyzeten – és fokozták a bizonytalanságát. Bethan a saját kezébe vette az ügyet, megpróbálta elrejteni a bőrpírt és sminkkel elfedni azt. De ezzel csak rontott az állapotán.

A betegsége a terhessége alatt érte el a mélypontját, amikor a hormonális változások a valaha volt legsúlyosabb rohamot váltották ki, amelynek során az arca olyan fájdalmasan jelentkezett, hogy időnként vérzett. Elmondása szerint a bőrbarrier annyira károsodott, hogy helyreállítása lehetetlennek tűnt.