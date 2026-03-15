Csoda történt: a lebénult Dorci megtett néhány lépést, nagyon boldog az egész család

Csodás örömhírről számolt be a halva született Dorci anyukája, Harasztia Judit: a lebénult kislány járókerettel lépéseket tesz. Minden egyes mozdulat hatalmas örömmel tölti el a Somogy vármegyei Barcson élő családot.

8 évesen tette meg első lépéseit a halva született Dorci

Dorci 8 évvel ezelőtt súlyos oxigénhiányos állapotban jött világra. Halva született, de az orvosoknak sikerült újraéleszteniük, azonban súlyos agykárosodást szenvedett. A kislány nem tud beszélni, és még nem tud önállóan járni. A külvilágot azonban figyelmesen érzékeli és sok mindent megért abból, ami körülötte történik. Az „igen”-t és a „nem”-et kézmozdulatokkal jelzi, így a családja megtanulta, hogy eldöntendő kérdésekkel segítsék a kommunikációt. Dorci speciális fejlesztést igényel, ezért 6 éves korától egy bentlakásos intézményben segítik a fejlődését.

A szülők hisznek benne, hogy Dorci felépül és nagyon örülnek annak, hogy sikerült az, amit sokan lehetetlennek hittek: Dorci járókerettel megtett néhány lépést.

Évekkel ezelőtt még elérhetetlen álomnak tűnt az is, hogy kapaszkodva meg tud állni, az pedig, hogy sétálni tud rövid távon kerettel, a legmerészebb elképzelések egyike volt. A rengeteg negatív hang ellenére mi folyamatosan hittünk és dolgoztunk a sikerért

– mondta az anyuka, hozzátéve: még eléggé idézőjelbe kell tenni azt, hogy Dorci sétál, mivel sima terepen képes 20-30 lépést megtenni a járókerettel; de ebből lesz majd még több lépés is.

Dorci számára még hosszú az út, de a szülei erejükön felül mindent megtesznek azért, hogy a lehető legjobb fejlesztést kapja. A család jelmondata: „Végtelenbe és tovább!”