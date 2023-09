"Amikor először láttam Dorcit, csövek lógtak ki belőle" – hatéves lett a halva született kislány

A 6 éves Dorottya mosolyog és élvezi az életet – pedig annak idején halva született, nem tud járni és beszélni. Szüleivel és két bátyjával a Somogy vármegyei Barcson élnek. Az anyuka, Haraszti Judit és férje a legjobbat akarják a kislányuknak, ezért hosszas gondolkodás után elhatározták, hogy szakemberekre bízzák Dorcit. A búcsú azonban fájdalmas volt.

A család nagy szeretetben és összetartásban él Fotó: Olvasói

"Sokkot kaptam, mikor közölték: elvitték a lányomat"

Judit harmadik terhessége, csakúgy, mint az első kettő, problémamentes volt; senki sem számított szülés közbeni komplikációra. Dorci azonban súlyos oxigénhiányos állapotban, halva született Szigetváron. Noha végül az orvosoknak sikerült újraéleszteni, jelentős agykárosodást szenvedett.

Döbbent csend volt, amikor megszületett, a légy zümmögését is lehetett hallani. Először betették a csap alá, ott az orvos kezén volt Dorci, folyt rá a víz, de meg se moccant, és nagyon fehér volt; utána láttam, hogy elkezdték a szívmasszázst

– idézte fel a Ripostnak a kislány anyukája, aki azt is elárulta: mindössze ennyire emlékszik abból, ami a szülőszobán történt, ezt követően ugyanis elvesztette az eszméletét. "A következő emlékem, hogy közölték velem: Dorcit elvitték Pécsre, az intenzívre. Sokkot kaptam."

Judit másnap mehetett a kislánya után Pécsre.

Amikor először láttam Dorcit, mindenhonnan csövek lógtak ki belőle; na, az volt az igazi sokkhatás!

Mivel a kis Dorcinak agytörzsi agyvérzése volt, súlyosan károsodott a központi idegrendszere. Két hónapot ápolták az intenzíven, szülei csak ezt követően vihették őt haza.

Dorci és testvérei Fotó: Olvasói

" Nagyon hiányzik a lányom! "

A szülők természetesen a legjobbat akarják a kislányuknak: szakemberek segítségével nagy figyelmet fordítottak a rehabilitációjára. Bár a kislány beszélni és járni nem tud, sok mindent megért: az igent és a nemet például intéssel tudja jelezni. Dorcit most íratták be egy bentlakásos suliba, ahol speciális fejlesztést kaphat. Szüleit természetesen megviseli az elválás, de tudják: most a kislány érdekei a legfontosabbak. A búcsú pillanatában ők is sírtak és Dorci is, a lányka azonban szerencsére pár nap elteltével teljesen beilleszkedett és jól érzi magát.

Nagyon hiányzik, még mindig sírok utána, de akit szeretünk, annak az érdekeit kell nézni, és neki most ez az érdeke

– jelentette ki Judit, aki igyekszik önállóságra nevelni a gyermekét, és nagy vágya, hogy egyszer láthassa őt járni is.