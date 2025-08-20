Ritka égi jelenség jelezheti a bibliai világvégét

Egy átlagosnak tűnő égi jelenség aggasztja a bibliai világvége váró emberek táborát. A Hold a következő újhold fázisába lépett, ami nem lenne szokatlan, az emberek egy része azonban úgy gondolja, valóra válik a bibliai prófécia és közeleg a világvége.

Az újhold az a holdfázis, amikor a Hold a Nap és a Föld között helyezkedik el, és a Nap által megvilágított oldala a Föld felől nem látható, ezért nem látjuk a holdkorongot. A „fekete Hold” nem hivatalos, se egyértelmű elnevezés. Egyes értelemben egy hónap második újholdját jelentheti vagy egy telihold vagy újhold nélküli hónapot is illethet ez a név.

Ebben az esetben az nevezzük fekete Holdnak, amikor az újhold a Föld és Nap közé áll, tehát egy újhold napfogyatkozást hoz létre. Napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a Hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, azaz újholdkor. De nem minden újholdkor, hanem csak akkor, ha a Föld körüli pálya leszálló vagy felszálló csomópontjában van éppen újholdkor a Hold.

A biblia szerint az ehhez hasonló jelenség jelezheti a világvégét. Sok vallási é spirituális tanító szerint a fekete hold baljós jel, közeledő veszélyt szimbolizálhat.

A Nap elsötétül és a Hold nem bocsát ki fényt

A jelenség a Föld nyugati féltekén lesz először megfigyelhető, augusztus 22-én. Augusztus 23-án, szombaton pedig a keleti féltekén élők is láthatják, hogy nincs Hold az égen.

A tudósok szerint nincs ok az aggodalomra, az újholdnak nincs nagy jelentősége. Szerintük sokszor megesik, hogy egy naptári hónapban két újhold is megtalálható. Sokak szerint az égi jelenség spirituális erőkkel rendelkezik, de ez a holdfázisok egyik gyakori jelentéktelen periódusa – írja a Daily Star.