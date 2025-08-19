Ritka égi jelenséget láthatsz szerda hajnalban – kár lenne kihagyni!

Szerda hajnalban egy különleges égi jelenségben gyönyörködhetünk, amelyet szabad szemmel is megfigyelhetünk. Érdemes miatta korán kelni.
Augusztus 20-án, szerda hajnalban igazán különleges látványban lehet részük azoknak, akik hajlandóak kicsit korábban felkelni. A Svábhegyi Csillagvizsgáló is felhívta rá a figyelmet, hogy a Hold, két fényes bolygóval az oldalán, az Ikrek csillagkép legfényesebb csillagaival együtt egy látványos égi jelenséget alkotnak.
Már hajnali 2 óra 45 perctől érdemes lesz figyelni az eget, ekkor emelkedik a horizont fölé a Castor, a Hold keskeny sarlója és a fényesen ragyogó Jupiter. Majd hamarosan csatlakozik hozzájuk az Esthajnalcsillag néven is ismert Vénusz – így a Hold, a Jupiter, a Vénusz, valamint az Ikrek két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux egy különleges négyszöget rajzolnak ki az égen. A látványt halványabb csillagok is kiegészítik, köztük a Wasat, a Mekbuda és a Kappa Geminorum.
A ritka jelenség megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, szabad szemmel is tökéletesen látható lesz
– hangsúlyozta lapunknak Hatházi Gergely, gyönki amatőr csillagász. Elmondása szerint az együttállásokat leginkább hajnali 4 óra 20 perc körül lehet megcsodálni: ekkor a csillagok, a bolygók és a holdsarló már elég magasra emelkedtek, de az égbolt még kellően sötét. Továbbá, akinek van kézi látcsöve, az külön élményben részesülhet, hiszen 4 óra 10 perc körül a Vénusz közelében feltűnik az NGC 2420 jelű nyílthalmaz.
Azonban nemcsak az Ikrek irányában érdemes kémlelni az eget, hanem a Rák csillagkép felé is. Itt ugyanis a Merkúr és a Praesepe (Jászol) csillaghalmaz alkot majd különleges párost, amit 4 óra 30 körül lehet a legjobban megfigyelni.
A szerda hajnali órák tehát valódi csemegét tartogatnak a csillagászat és az égbolt szerelmeseinek. Ritkán adódik alkalom arra, hogy egyszerre ennyi fényes objektum – bolygók, csillagok és csillaghalmazok – ilyen látványos formációban tűnjenek fel.
