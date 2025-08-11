Kémleld az eget, érkezik az év egyik legjobban várt csillagászati eseménye!

A Perseidák meteorraj hullócsillagai nemcsak a csillagászat szerelmeseinek szemeit szegezik az augusztusi égboltra. Szent Lőrinc könnyei, azaz az óránként akár 70 hullócsillagot is produkáló meteorraj érkezése olyan csillagászati esemény, ami évről évre mindenkit elkápráztat.
A Perseidák meteorraj minden évben augusztusra éri el a második maximumát, nagyjából 10-én, azaz Lőrinc-nap környékén. Innen ered a hullócsillagokra utaló Szent Lőrinc könnyei elnevezés. Szerencsére a meteorraj maximuma elnyújtott, így akár több napon át is lehet csodálni a több száz hullócsillagot hozó csillagászati eseményt.
A Perseidák maximuma azért is az év egyik legjobban várt égi jelensége, mert ilyenkor akár 50-70 hullócsillagot is látni lehet óránként az éjszakai égbolton. Az idei maximumra augusztus 12-ről 13-ra virradóra lehet számítani. Hajnali 4 óra körül a Perseus csillagkép 65° magasan lesz, így játszi könnyedséggel megfigyelhetők lesznek majd a meteorok, amelyek akár a 60 km/s sebességet is elérhetik.
A Perseidák rajról szóló első megfigyelések kínai csillagászoknak köszönhetők, az időszámításunk szerinti 36-os évből. A Perseidák sok apró porszemcséből áll, melyek a földi légkörben nagy sebességük következtében felhevülnek és elégnek, a földfelszínt nem érik el. Megfigyelésükre legalkalmasabb az éjféltől hajnalig terjedő időszak, ilyenkor láthatók legnagyobb számban. Amikor a Perseus csillagkép alacsonyan van a látóhatáron, a meteorok száma kisebb, de azok hosszabb utat tesznek meg a légkörben. Nyomuk gyakran többszínű, vékony csík. Ezek megfigyelésére a 21-23 óra közötti időszak alkalmas.
Hatházi Gergely, gyönki amatőr csillagász érdeklődésünkre elmondta, hogy
mit kell tenni ahhoz, hogy a leglátványosabb műsorban legyen részünk a Perseidák meteorrajban gyönyörködve?
A meteorok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, sokkal inkább egy kényelmes, dönthető támlájú kerti ágyra vagy egy jó matracra, hálózsákra. Bár az ég bármely részén feltűnhetnek, de talán az észak, északkeleti irány kicsit kedvezőbb lehet
– mondta a szakember.
Az emberi szemnek nagyjából 20-30 percre van szüksége ahhoz, hogy alkalmazkodjon a sötéthez, de ezt most megéri kivárni, mert utána káprázatos látványban lesz részünk a csillaghullás legszebb pillanatai közepette.
Ráadásul a Perseidák maximuma közben, augusztus 12-én hajnalban egy másik látványosság is vár ránk az égbolton:
a Vénusz és a Jupiter szinte összeérnek majd, és az év egyik leglenyűgözőbb bolygóegyüttállását fogják produkálni
– árulta el Hatházi Gergely, gyönki amatőr csillagász.
Habár a telihold fénye idén részben zavarhatja a megfigyelést, a látvány így is magával ragadó lesz!
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.