Kémleld az eget, érkezik az év egyik legjobban várt csillagászati eseménye!

A Perseidák meteorraj minden évben augusztusra éri el a második maximumát, nagyjából 10-én, azaz Lőrinc-nap környékén. Innen ered a hullócsillagokra utaló Szent Lőrinc könnyei elnevezés. Szerencsére a meteorraj maximuma elnyújtott, így akár több napon át is lehet csodálni a több száz hullócsillagot hozó csillagászati eseményt.

A Perseidák meteorraj maximuma az év egyik legjobban várt csillagászati eseménye! Fotó: Eclipse Chasers / Pexels (illusztráció)

A nyári égbolt leglátványosabb csillagászati eseménye következik!

A Perseidák maximuma azért is az év egyik legjobban várt égi jelensége, mert ilyenkor akár 50-70 hullócsillagot is látni lehet óránként az éjszakai égbolton. Az idei maximumra augusztus 12-ről 13-ra virradóra lehet számítani. Hajnali 4 óra körül a Perseus csillagkép 65° magasan lesz, így játszi könnyedséggel megfigyelhetők lesznek majd a meteorok, amelyek akár a 60 km/s sebességet is elérhetik.

A Perseidák rajról szóló első megfigyelések kínai csillagászoknak köszönhetők, az időszámításunk szerinti 36-os évből. A Perseidák sok apró porszemcséből áll, melyek a földi légkörben nagy sebességük következtében felhevülnek és elégnek, a földfelszínt nem érik el. Megfigyelésükre legalkalmasabb az éjféltől hajnalig terjedő időszak, ilyenkor láthatók legnagyobb számban. Amikor a Perseus csillagkép alacsonyan van a látóhatáron, a meteorok száma kisebb, de azok hosszabb utat tesznek meg a légkörben. Nyomuk gyakran többszínű, vékony csík. Ezek megfigyelésére a 21-23 óra közötti időszak alkalmas.

Így élvezheted a legtöbb hullócsillag látványát!

Hatházi Gergely, gyönki amatőr csillagász érdeklődésünkre elmondta, hogy

mit kell tenni ahhoz, hogy a leglátványosabb műsorban legyen részünk a Perseidák meteorrajban gyönyörködve?

Keress egy olyan helyet, ahol alacsony a fényszennyezés Fordíts hátat a Holdnak Fordulj el 90°-ban a Holdtól, és már kész is!

A meteorok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, sokkal inkább egy kényelmes, dönthető támlájú kerti ágyra vagy egy jó matracra, hálózsákra. Bár az ég bármely részén feltűnhetnek, de talán az észak, északkeleti irány kicsit kedvezőbb lehet

– mondta a szakember.