Nézz fel az égre: elképesztő látványt nyújt ma este a Hold!

Különleges látvány vár azokra, akik ma, azaz július 10-én, csütörtök este az égre tekintenek. Felbukkan a nyár első teliholdja a horizonton, ráadásul nem is akárhogyan! A Hold ugyanis ezúttal narancsszínben fog ragyogni, és a megszokottnál jóval nagyobbnak tűnik majd. Ez a ritka égi jelenség „Holdillúzió” néven ismert, és mindenkit képes becsapni: az agyunk automatikusan összehasonlítja a Hold méretét a környező fákkal, épületekkel vagy hegyekkel, így az jóval hatalmasabbnak tűnik, mint amikor magasan jár az égen. A jelenség csúcspontja magyar idő szerint csütörtökön 22:36-kor lesz, de már napnyugta után érdemes az égre nézni, hiszen akkor kezdődik az igazi varázslat.

A Hold közel a horizonthoz átszűrődik a Föld vastagabb légkörén. (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP)

Az illúziót te magad is kipróbálhatod és tesztelheted: ha egy kartonhengerrel kizárod a környezetet, a Hold azonnal kisebbnek tűnik majd. Vagy ha igazán játékos vagy, nézd meg a Holdat úgy, hogy előrehajolsz és a lábaid között kukkantasz az égre, így is meglepő módon csökken a látszólagos mérete. A NASA szerint a narancsszín is természetes: a Hold, közel a horizonthoz átszűrődik a Föld vastagabb légkörén, ami kiszórja a kék fényt, és a melegebb, vöröses árnyalatokat hagyja érvényesülni. Pont úgy, ahogy a naplementék is vörösek.

Ez a mostani telihold azért is különleges, mert a Hold most jár a legtávolabb a Naptól 2025-ben – több mint 152 millió kilométerre. Ráadásul a Föld épp az aféliumán van, vagyis szintén a Naptól legtávolabbi pontján. Ilyenkor a Hold alacsony ívben mozog éjszaka, így szinte végig a horizont közelében marad. Ez nemcsak különlegessé, de szinte mindenhol láthatóvá is teszi, akár városi környezetből is. A hosszabb pályája miatt tovább lehet gyönyörködni benne, és jobban érzékelhető a szín- és méretbeli eltérés is. Nem kell hozzá sem teleszkóp, sem távcső, szabad szemmel is jól megfigyelhető, akár egy parkból, erkélyről vagy egy dombtetőről is – írja a DailyMail.