Bizonyíték a lapos Földre? Észbontó felvételek láttak napvilágot Földről, ám az embereket csak egy dolog izgatta

Egy régi vitát gerjesztett fel újra a videó.
A Fram2 küldetés keretében idén áprilisban a Dragon először mutatta meg a Föld sarki régióit az űrből. Április 1-jén este 9:46-kor a Falcon 9 rakéta a NASA floridai Kennedy Űrközpontjából indult útnak, azóta pedig a Dragon sikeresen pályára állt, áthaladva a Föld pólusai fölött. Elon Musk is megerősítette, hogy minden a terv szerint zajlott.
A SpaceX az X-en (korábban Twitter) tette közzé az első felvételeket a Föld sarki légióiról, minek láttán a nézők ismét elkezdtek felemlegetni egy régi vitát. Ugyanez felmerült akkor, amikor Don Pettit, a NASA űrhajósa is megosztott egy videót a Dragonról, amint Európa fölött áthaladva Ázsia felé tart. A felvételen látható a Föld légkörének határa, a Kármán-vonal is. A kommentelők között ekkor valaki "csodálkozva" rámutatott arra, hogy a Föld gömbölyű, míg más viccesen megjegyezte:
Nézd csak, milyen lapos!
– utalva ezzel arra a régi összeesküvés-elméletre, miszerint a Föld valójában lapos - írja az Unilad.
A "vita" mellett azonban felbukkantak szkeptikus észrevételek is. Egy hozzászóló például azon háborgott, hogy a videón nem látszik a Nap, más pedig azt kérdezte:
Hol vannak a csillagok?
– és egyenesen hamisítványnak nevezte a felvételt. Elon Musk azonban gyorsan reagált, és kijelentette:
A felvétel valódi.
