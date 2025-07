Kapu Tibor visszarakta Magyarországot az űrkutatás térképére

Újra a világűrben jártak a nemzeti színek - 45 év után. Fotó: HUNOR - Magyar Űrhajós Program / Facebook

A nagy feladathoz pedig Kapu Tibor is felnőtt, aki amellett, hogy minden rá bízott tudományos kísérletet elvégzett, még a magyarokat is elbűvölte alázatosságával, profizmusával és humorával. Most pedig már úton van haza, miközben egy nemzet aggódik érte és várja tűkön ülve. Amíg Kapu Tibor úton van a cél felé, addig a HUNOR – Magyar Űrhajós Program már elmondhatja magáról, hogy célba is ért. Ahogy a Facebookon is fogalmaztak:

Több év, megszámlálhatatlan munkaóra és végtelen befektetett energia után a küldetést teljesítettünk a Nemzetközi Űrállomáson. De ez még csak a kezdet: most, hogy eljutottunk az űrbe, még elszántabban dolgozunk azon, hogy tudásunkkal és kitartásunkkal tovább építsük közös álmainkat és erősítsük Magyarország jelenlétét az űrkutatás világában.

Azzal együtt, hogy most még mindenki Kapu Tibor biztonságos hazaérkezéséért drukkol, nem szabad megfeledkezni azokról a háttérben csendesen dolgozó emberekről, köztük a tartalék űrhajós Cserényi Gyuláról sem, akik az elmúlt hónapokban mindent megtettek a háttérben azért, hogy Kapu Tibor egy ilyen sikeres küldetést tudhasson maga mögött.