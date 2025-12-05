A tudósok felfedték azt az egyetlen gyakorlatot, amivel megelőzhető a demencia
Sokan hangsúlyozzák a társasági élet fontoságát. Egy új kutatás szerint pedig ez lehet a demencia legjobb ellenszere.
A demencia egyik legnagyobb ellenszere a társasági élet. Ha folyamatosan arra vagyunk utalva, hogy beszélgessünk, emberek közé járjunk, akkor az agyunkat dolgoztatjuk, ezáltal erősítve is azt. Ezek a tevékenységek képesek felvenni a harcot a demencia ellen. Azonban a társasági élet legfontosabb alapelve, hogy ne online gyakoroljuk.
A demencia ellenszere a társaság
A társasági élet hiánya jelentős kockázati tényező lehet az időskori idegrendszeri rendellenességek kialakulásában. Az ausztráliai Sydney-ben található Új-Dél-Walesi Egyetem (UNSW) új kutatása azt vizsgálta, hogy a „társasági gyengeség” hogyan lehet a demencia előrejelzője. A The Journals of Gerontology folyóiratban megjelent tanulmány 851, 70 év feletti, Sydney külvárosában élő, akkor még demenciában nem szenvedő ember adatait vizsgálta.
A kutatók a társadalmi törékenységet a társadalmi támogatás, a társadalmi interakciók gyakorisága, az életcél, a közösségi vagy önkéntes tevékenységekben való részvétel, valamint az egyén által érzékelt társadalmi szerepek és kapcsolódások mérése alapján értékelték, a sajtóközlemény szerint.
A résztvevőket több mint 12 éven át követték nyomon, és kétévente neuropszichológiai teszteknek vetették alá őket, hogy diagnosztizálják az esetleges új demencia eseteket. A kutatók figyelembe vettek más tényezőket is, mint például a fizikai törékenységet, a pszichológiai törékenységet és az egészségügyi előzményeket. A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a társadalmi törékenység magasabb demencia kockázattal jár, a társadalmilag törékeny egyéneknél körülbelül 47%-kal magasabb a kockázat, mint a nem törékeny csoportban. A legtöbb szociálisan kiszolgáltatott ember esetében a kockázattal legszorosabban összefüggő tényezők között szerepelt az alacsony anyagi és családi elégedettség, a ritka társadalmi kapcsolatok és a korlátozott részvétel a társadalmi tevékenységekben.
A tanulmány társszerzője és klinikai pszichológus, Dr. Suraj Samtani, az UNSW Sydney posztdoktori kutatója az Egészséges Agy Öregedése Központban, hangsúlyozta az idős emberek társadalmi kapcsolatok hiányának következményeit.
Az élet közepén nagyon fontos megelőzni és kezelni az olyan kockázati tényezőket, mint a halláskárosodás és a magas vérnyomás és cukorbetegséghez hasonló metabolikus szindrómák. De az élet későbbi szakaszában a társadalmi elszigeteltség a demencia legnagyobb kockázati tényezője.
- mondta a sajtóközleményben.
A Fox News Digitalnak adott interjúban a tanulmány társszerzője és posztdoktori kutató, Dr. Annabel Matison megjegyezte, hogy a tanulmányban részt vevő populáció „általában egészséges, jól képzett és kaukázusi volt”. Bár a kutatók szeretnék ezeket az eredményeket egy szélesebb körben is megerősíteni, Matison megjegyezte, hogy a szocializáció és a kognitív hanyatlás közötti összefüggés erőssége „figyelemre méltó”.
Reméljük, hogy ezek az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy a gyenge társadalmi kapcsolatok, erőforrások és támogatás kockázati tényezők a demencia kialakulásában
- mondta. „Arra bátorítjuk az idősebb felnőtteket, hogy maradjanak társasági életben a családjukkal, barátaikkal és szomszédaikkal, és fontolják meg az önkéntes munkát.”
Lassú öregedés és aktív életmód
A Cornell Egyetem kutatói egy másik, nemrégiben készült tanulmányban azt találták, hogy a társadalmi kapcsolatok valóban lassíthatják a sejtek öregedését. A tanulmány vezető szerzője, Anthony Ong, pszichológiaprofesszor és a New York-i Humán Ökológiai Főiskola Humán Egészségügyi Laboratóriumának igazgatója elmondta, hogy az egész életen át tartó társadalmi kapcsolatok mélysége és állandósága rendkívül fontos.
Úgy tűnik, hogy az erős társadalmi kötelékek sok éven át a háttérben hatnak, és az öregedés felgyorsulásának egyik fő okát jelentő krónikus, alacsony fokú gyulladást csökkentve ellenállóbb testet építenek
- mondta. A szakértők megjegyezték, hogy a mentális és fizikai edzés is elengedhetetlen az agy fiatalosságának és élességének megőrzéséhez.
A „magányosság járványa”
Számos tanulmány kimutatta, hogy a magányosság káros hatással lehet az emberi egészségre. Egy korábbi harvardi tanulmány szerint a magányosság ugyanolyan káros, mint napi 15 cigaretta elszívása. Az amerikai közegészségügyi főtiszt, Dr. Vivek Murthy szeptemberben frissített közleményt adott ki a magányosság járványáról, amelyben a társadalmi kapcsolatok egyre nagyobb mértékű csökkenéséről számolt be, különösen a fiatalok körében.
Dr. Daniel Amen pszichiáter, a kaliforniai Amen Clinics alapítója szintén kommentálta a magányosság emberi egészségre gyakorolt súlyos hatás
Az emberek baráti köre 1990 óta 40%-kal csökkent. Miért? Online jobban kapcsolódunk egymáshoz, de személyesen jobban elszigetelődünk. A magányosság növeli a stressz hormonok szintjét, ami miatt hajlamosabbá válunk a szorongásra és a depresszióra, és ez egyszerűen káros az egészségre
– olvasható a Fox News Digital cikkében.
