A tudósok felfedték azt az egyetlen gyakorlatot, amivel megelőzhető a demencia

A demencia egyik legnagyobb ellenszere a társasági élet. Ha folyamatosan arra vagyunk utalva, hogy beszélgessünk, emberek közé járjunk, akkor az agyunkat dolgoztatjuk, ezáltal erősítve is azt. Ezek a tevékenységek képesek felvenni a harcot a demencia ellen. Azonban a társasági élet legfontosabb alapelve, hogy ne online gyakoroljuk.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A demencia ellenszere a társaság

A társasági élet hiánya jelentős kockázati tényező lehet az időskori idegrendszeri rendellenességek kialakulásában. Az ausztráliai Sydney-ben található Új-Dél-Walesi Egyetem (UNSW) új kutatása azt vizsgálta, hogy a „társasági gyengeség” hogyan lehet a demencia előrejelzője. A The Journals of Gerontology folyóiratban megjelent tanulmány 851, 70 év feletti, Sydney külvárosában élő, akkor még demenciában nem szenvedő ember adatait vizsgálta.

A kutatók a társadalmi törékenységet a társadalmi támogatás, a társadalmi interakciók gyakorisága, az életcél, a közösségi vagy önkéntes tevékenységekben való részvétel, valamint az egyén által érzékelt társadalmi szerepek és kapcsolódások mérése alapján értékelték, a sajtóközlemény szerint.

A résztvevőket több mint 12 éven át követték nyomon, és kétévente neuropszichológiai teszteknek vetették alá őket, hogy diagnosztizálják az esetleges új demencia eseteket. A kutatók figyelembe vettek más tényezőket is, mint például a fizikai törékenységet, a pszichológiai törékenységet és az egészségügyi előzményeket. A tanulmány arra a következtetésre jutott, hogy a társadalmi törékenység magasabb demencia kockázattal jár, a társadalmilag törékeny egyéneknél körülbelül 47%-kal magasabb a kockázat, mint a nem törékeny csoportban. A legtöbb szociálisan kiszolgáltatott ember esetében a kockázattal legszorosabban összefüggő tényezők között szerepelt az alacsony anyagi és családi elégedettség, a ritka társadalmi kapcsolatok és a korlátozott részvétel a társadalmi tevékenységekben.

A tanulmány társszerzője és klinikai pszichológus, Dr. Suraj Samtani, az UNSW Sydney posztdoktori kutatója az Egészséges Agy Öregedése Központban, hangsúlyozta az idős emberek társadalmi kapcsolatok hiányának következményeit.

Az élet közepén nagyon fontos megelőzni és kezelni az olyan kockázati tényezőket, mint a halláskárosodás és a magas vérnyomás és cukorbetegséghez hasonló metabolikus szindrómák. De az élet későbbi szakaszában a társadalmi elszigeteltség a demencia legnagyobb kockázati tényezője.

- mondta a sajtóközleményben.