Edd ezt heti egyszer, és elkerülheted a demenciát

A szakértők megállapították, hogy ha heti egyszer egy élelmiszert beillesztünk az étrendünkbe, jelentősen csökkentjük a demencia, vagyis az Alzheimer-kór kialakulásának kockázatát.

A demencia gyakori betegség, de megelőzhető Fotó: freepik.com / Illusztráció

Csupán ezt kell heti egyszer enni és elkerül a demencia

Az Alzhemier-kór egy pusztító betegség és az Unilad cikke szerint több, mint hétmillió amerikai érint. Sajnos ez a szám várhatóan növekedni fog, az Alzheimer társaság szerint 2050-re az Egyesült Államokban közel 13 millió ember fog ezzel a betegséggel élni.

Ezt a riasztó számot szem előtt tartva sokan szeretnék tudni, mit tehetnek annak elkerülése érdekében, hogy ez a szívszaggató betegség kialakuljon. Az agy számára jótékony hatásúnak bizonyult a gyaloglás. Egy novemberben publikált tanulmány szerint azok az emberek, akik többet sétálnak, lassabb kognitív hanyatlást és az Alzheimer-kór kialakulásához hozzájáruló lerakódások lassabb felhalmozódását tapasztalták az agyban.

Azok, akik naponta háromezer vagy ötezer lépést tesznek meg jótékonyan hatnak az agyuk egészségére. Egy másik egyszerű dolog, amit megtehetsz az Alzheimer-kór kockázatának csökkentése érdekében, az az, hogy ezt az egy élelmiszert heti egyszer elfogyasztod. És mi is ez?

A tojás.

Egy 2025-ös tanulmány 1024 idősebb felnőtt adatait vizsgálta, akiknek átlagéletkoruk 81,4 év volt. Évente részt vettek szűrővizsgálaton és kitöltöttek egy kérdőívet a élelmiszer-fogyasztás gyakoriságáról. Közel hét éven át követték nyomon őket. Ez idő alatt több, mint negyedüknél alakult ki demencia.

Az étkezési gyakoriságot vizsgáló kérdőív után az elemzők, arra a következtetésre jutottak, hogy azoknál, akik hetente legalább egy tojást megettek, 47 százalékkal csökkent a demencia kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik nem ettek vagy ritkábban, tojást.

A tanulmány második részében 600 ember agyát vizsgálták a haláluk után. Azoknál, akik azt mondták, hogy hetente egy vagy több tojást ettek, nagyobb valószínűséggel kevesebb Alzheimer-kórral összefüggő fehérjefelhalmozódás történt.

A védőhatás mintegy 39–40 százalékát a magasabb kolinbevitel magyarázta. A tojássárgája omega-3 zsírsavakat is tartalmaz, amelyek ismert neuroprotektív tulajdonságokkal rendelkeznek. A kolin és az omega-3 zsírsavak kombinációja különösen előnyös lehet az agy egészségére nézve

- nyilatkozta a Medical News Todaynek Christopher U. Missling Phd, az Anavex Life Sciences elnök-vezérigazgatója.