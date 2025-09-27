Kiderítették a kutatók: ez volt a világ legidősebb emberének titka a hosszú élethez

A világ legidősebb embere békében hunyt el 117 évesen, de előtte még egy utolsó kívánsága volt: hogy orvosai vizsgálják meg hosszú életének titkát.
2024 augusztusában a világ legidősebb embere elhunyt, azonban halála előtt arra kérte orvosait, hogy tanulmányozzák őt, hogy fény derülhessen hosszú élete titkára.
Maria Branyas Morera, aki akkor a világ legidősebb embere volt, 117 évesen hunyt el békésen álmában, de Manel Esteller, a Barcelonai Egyetem Orvosi Karának genetikai tanszékvezetője teljesítette utolsó kívánságát.
Szeptemberben Esteller és egy nagy kutatócsoport tanulmányt tett közzé a Cell Reports Medicine folyóiratban, amely Morera egészségét elemezte. A kutatók a vérét, nyálát, vizeletét és székletét vizsgálták, hogy kiderítsék, milyen tényezők járultak hozzá hosszú életéhez.
Esteller megállapította, hogy Morera hosszú élettartama egészséges életmódjának és kiváló génjeinek volt köszönhető.
Soha nem dohányzott, soha nem ivott alkoholt, szeretett dolgozni, ameddig csak tudott… Vidéken élt, mérsékelt testmozgást végzett, legtöbbször napi egy óra séta… Az étrendje olívaolajat, mediterrán stílust és joghurtot is tartalmazott
- mondta a tanszékvezető.
Mindemellett Morera genetikai lottót nyert olyan variánsokkal, amelyekről kimutatták, hogy védelmet nyújtanak a gyakori kockázati tényezőkkel szemben, például a magas koleszterinszint, a demencia, a szívbetegség és a rák ellen.
Sejtjei fiatalabbnak tűntek a koránál
- mondta Esteller.
A professzor hozzátette, hogy a krónikus gyulladás az öregedés és a betegségek egyik fő oka. Morera úgy tudta ezt leküzdeni, hogy naponta három joghurtot evett.
Claire Steves, a londoni King’s College öregedéskutató professzora, aki nem vett részt a vizsgálatban, úgy nyilatkozott, hogy bár az eredmények lenyűgözőek, túl széles következtetéseket nem szabad levonni, mert az öregedés folyamata mindenkinél más. Ugyanakkor elismerte, hogy a tanulmány hasznos a jövőbeni kutatásokhoz az egészséges öregedést segítő gének és fehérjék azonosításában.
Az idős kori betegségek nem elkerülhetetlenek. Biológiai mechanizmusok miatt alakulnak ki… és ezen lehet változtatni
- magyarázta Steves, hozzátéve, hogy nem egyetlen csodafegyver létezik, hanem több különböző úton kell közelíteni.
Nem feltétlenül az a célunk, hogy mindannyian 117 évig éljünk. Amit el kell érnünk, az az, hogy az élet végén a betegségben és szenvedésben töltött idő a lehető legrövidebb legyen. Pontosan ez az, amit ez a hölgy elért, ráadásul rendkívül hosszú élet mellett.
A Guinness Rekordok Könyve 2023 januárjában erősítette meg, hogy Morera a Föld legidősebb élő embere, miután a 118 éves francia Lucile Randon elhunyt.
Morera negyven évig volt orvos férjével a spanyolországi Gironában. Három gyermekük született, később pedig több mint egy tucat unokájuk. Több mint húsz évig élt az oloti Residència Santa María del Tura idősek otthonában. Lánya gyakran segített neki fotókat és életbölcsességeket posztolni a közösségi média oldalain.
2024. augusztus 20-án családja bejelentette, hogy Morera békésen hunyt el álmában. Azonban kedvessége és bölcsessége családján és ismerősein keresztül tovább él - írta a People.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.