Kiderítették a kutatók: ez volt a világ legidősebb emberének titka a hosszú élethez

2024 augusztusában a világ legidősebb embere elhunyt, azonban halála előtt arra kérte orvosait, hogy tanulmányozzák őt, hogy fény derülhessen hosszú élete titkára.

Kiderült a világ legidősebb emberének titka. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pixabay

Elárulták a szakértők a világ legidősebb emberének titkát

Maria Branyas Morera, aki akkor a világ legidősebb embere volt, 117 évesen hunyt el békésen álmában, de Manel Esteller, a Barcelonai Egyetem Orvosi Karának genetikai tanszékvezetője teljesítette utolsó kívánságát.

Szeptemberben Esteller és egy nagy kutatócsoport tanulmányt tett közzé a Cell Reports Medicine folyóiratban, amely Morera egészségét elemezte. A kutatók a vérét, nyálát, vizeletét és székletét vizsgálták, hogy kiderítsék, milyen tényezők járultak hozzá hosszú életéhez.

Esteller megállapította, hogy Morera hosszú élettartama egészséges életmódjának és kiváló génjeinek volt köszönhető.

Soha nem dohányzott, soha nem ivott alkoholt, szeretett dolgozni, ameddig csak tudott… Vidéken élt, mérsékelt testmozgást végzett, legtöbbször napi egy óra séta… Az étrendje olívaolajat, mediterrán stílust és joghurtot is tartalmazott

- mondta a tanszékvezető.

Mindemellett Morera genetikai lottót nyert olyan variánsokkal, amelyekről kimutatták, hogy védelmet nyújtanak a gyakori kockázati tényezőkkel szemben, például a magas koleszterinszint, a demencia, a szívbetegség és a rák ellen.

Sejtjei fiatalabbnak tűntek a koránál

- mondta Esteller.

A professzor hozzátette, hogy a krónikus gyulladás az öregedés és a betegségek egyik fő oka. Morera úgy tudta ezt leküzdeni, hogy naponta három joghurtot evett.

Claire Steves, a londoni King’s College öregedéskutató professzora, aki nem vett részt a vizsgálatban, úgy nyilatkozott, hogy bár az eredmények lenyűgözőek, túl széles következtetéseket nem szabad levonni, mert az öregedés folyamata mindenkinél más. Ugyanakkor elismerte, hogy a tanulmány hasznos a jövőbeni kutatásokhoz az egészséges öregedést segítő gének és fehérjék azonosításában.

Az idős kori betegségek nem elkerülhetetlenek. Biológiai mechanizmusok miatt alakulnak ki… és ezen lehet változtatni

- magyarázta Steves, hozzátéve, hogy nem egyetlen csodafegyver létezik, hanem több különböző úton kell közelíteni.

Nem feltétlenül az a célunk, hogy mindannyian 117 évig éljünk. Amit el kell érnünk, az az, hogy az élet végén a betegségben és szenvedésben töltött idő a lehető legrövidebb legyen. Pontosan ez az, amit ez a hölgy elért, ráadásul rendkívül hosszú élet mellett.

A Guinness Rekordok Könyve 2023 januárjában erősítette meg, hogy Morera a Föld legidősebb élő embere, miután a 118 éves francia Lucile Randon elhunyt.