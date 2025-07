Elárulta a hosszú élet titkát a 96 éves nagyi: „Soha nincs túl korán, vagy túl késő”

96 évesen Betty Parker már belefáradt abba, hogy mások csak a fájdalmaikról és nyűgjeikről beszélnek, ehelyett a naplóját azzal tölti meg, hogy milyen tevékenységek töltik el örömmel: rózsát szed a kertjéből, olvas, kártyázik a barátaival, és sütit süt, ha vendégeket fogad. Bevallja, hogy a sütéshez már lehet, hogy nincs elég energiája, és inkább a boltit választja. Ennek ellenére azt mondja, hogy a kilencvenes évei is tele vannak céllal és kapcsolatokkal – csupa olyasmi, amivel sok ember küzd, életkortól függetlenül. - olvasható a CNN cikkében.

Fotó: Illusztráció (Pixabay)

- Az egészséges életmód kulcsfontosságúak a hosszú élethez, de a magány és társadalmi elszigetelődés leküzdése legalább ennyire fontos, ha hosszabb és örömtelibb életet szeretnénk – mondja Dr. Kerry Burnight kaliforniai gerontológus, Betty lánya. - Az emberek várható élettartama javult az elmúlt generációban, de szeretnénk, hogy ne csak tovább éljenek, hanem jobban is – tette hozzá Dr. John Batsis geriáter, a UNC Orvostudományi Karának és Közegészségügyi Intézetének docense.

Mit is jelent ez?

Egy geriáter olyan orvos, aki idősek egészségügyi ellátására szakosodott, míg a gerontológus az öregedés biológiai, társadalmi és pszichológiai aspektusait vizsgálja. Burnright négy fő tényezőt emel ki, amelyek segítenek abban, hogy életünkben több örömöt találjunk: fejlődés, kapcsolódás, alkalmazkodás és adakozás. Ahogy testmozgással a testünket erősítjük, úgy ezeket a területeket is lehet „edzeni”, így belül is erősebbek leszünk.

Soha nincs túl korán, vagy túl késő elkezdeni olyan életet építeni, amit igazán élvezel.

- Ha még nem mentél nyugdíjba, érdemes már most elképzelni, hogyan szeretnéd tölteni a napjaidat, amikor már nem dolgozol – javasolja Batsis. - A nyugdíjazás nagyon megterhelő lehet azoknak, akik egész életükben dolgoztak.

- Hirtelen elveszíthetjük a célt, a napi ritmust és a társas kapcsolatokat is. Ezért szerinte érdemes már munka mellett elkezdeni olyan tevékenységeket, amiket nyugdíjasként szeretnél végezni. Ha már nyugdíjban vagy, akkor is van lehetőség új dolgokat építeni az életedbe – tájékoztat Burnight. - Például ha mindig is szerettél volna könyvet írni, akkor 80 évesen sem késő elkezdeni. Valójában még sok időd lehet előtted, hogy a szenvedélyeidnek élj. - Nem, ez egyáltalán nem késő. Épp ellenkezőleg – ez a tökéletes időszak arra, hogy igazán elmélyülj benne, és újradefiniáld önmagad – mondja Burnight, aki hamarosan megjelenő könyvében („Joyspan: The Art and Science of Thriving in Life’s Second Half”) foglalkozik ezekkel a témákkal.