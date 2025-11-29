Itt a magyarázat: ez történik velünk a halálunk után
Döbbenetes elmélettel állt elő a szakértő. Végre választ kaphatunk arra, mit történik halálunk után.
Az Uppsala Egyetem professzora, Maria Strømme szerint létezik egy olyan magyarázat, hogy halálunk után mi történik pontosan. Egy áttörő új elmélet szerint a tudat nem feltétlenül az agyból származik, hanem az univerzum alapvető részeként létezik.
Ez történik velünk a halálunk után
A „Mi történik, amikor meghalunk?” kérdése azóta foglalkoztatja az emberiséget, amióta képesek vagyunk gondolkodni. A tudósok azt állítják, hogy az agy és ezzel együtt minden gondolat, emlék és érzelem, egyszerűen megszűnik létezni, amikor megáll a szívünk.
Számtalan történetet hallottunk emberektől, akik szerint láttak őrangyalokat vagy fényt az alagút végén halálközeli élmények során. Egy fizikus áttörő elmélettel állt elő, véleménye szerint a tudat talán mégsem kötődik az agyhoz! Maria Strømme szerint a tudatot inkább az univerzum „építőkövének” kell tekinteni. Strømme az AIP Advances folyóiratban megjelent tanulmányában fejti ki, hogy a tudat nem az agyi tevékenység mellékterméke, amely az egyén fejében van bezárva, hanem a valóság kulcsfontosságú része.
Annak lehetőségét, hogy a tudat alapvető jelenség, eddig alig vizsgáltuk. De ez gyorsan változik. Kezdünk eljutni arra a pontra, ahol a tudatról feltett mélyebb kérdések már nem a filozófia peremére tartoznak, hanem tudományos szükségletté válnak
- jelentette ki a professzor.
A szakértő egy formálódó hullámhoz hasonlította a tudatot, szerinte az emberi gondolatok a halál beálltakor, visszatérnek az óceánba. Az elmélet nem korlátozódik a halálközeli élményekre sem, ugyanis olyan jelenségeket is magyarázhat, mint a pszichés képességek, amelyeket jelenleg áltudománynak tartanak - írja a Ladbible.
Ez megmagyarázná, miért jelennek meg telepátiához hasonló jelenségek különböző kultúrákban és a történelem során, még akkor is, ha a kísérleti bizonyítékok eddig ellentmondásosak és nem meggyőzőek
- zárta le végül Strømme.
