Itt a magyarázat: ez történik velünk a halálunk után

Az Uppsala Egyetem professzora, Maria Strømme szerint létezik egy olyan magyarázat, hogy halálunk után mi történik pontosan. Egy áttörő új elmélet szerint a tudat nem feltétlenül az agyból származik, hanem az univerzum alapvető részeként létezik.

Egy professzor szerint létezik egy merész magyarázat arról, mi történik pontosan a halálunk után / Fotó: unsplash.com (Illusztráció)

Ez történik velünk a halálunk után

A „Mi történik, amikor meghalunk?” kérdése azóta foglalkoztatja az emberiséget, amióta képesek vagyunk gondolkodni. A tudósok azt állítják, hogy az agy és ezzel együtt minden gondolat, emlék és érzelem, egyszerűen megszűnik létezni, amikor megáll a szívünk.

Számtalan történetet hallottunk emberektől, akik szerint láttak őrangyalokat vagy fényt az alagút végén halálközeli élmények során. Egy fizikus áttörő elmélettel állt elő, véleménye szerint a tudat talán mégsem kötődik az agyhoz! Maria Strømme szerint a tudatot inkább az univerzum „építőkövének” kell tekinteni. Strømme az AIP Advances folyóiratban megjelent tanulmányában fejti ki, hogy a tudat nem az agyi tevékenység mellékterméke, amely az egyén fejében van bezárva, hanem a valóság kulcsfontosságú része.

Annak lehetőségét, hogy a tudat alapvető jelenség, eddig alig vizsgáltuk. De ez gyorsan változik. Kezdünk eljutni arra a pontra, ahol a tudatról feltett mélyebb kérdések már nem a filozófia peremére tartoznak, hanem tudományos szükségletté válnak

- jelentette ki a professzor.

A szakértő egy formálódó hullámhoz hasonlította a tudatot, szerinte az emberi gondolatok a halál beálltakor, visszatérnek az óceánba. Az elmélet nem korlátozódik a halálközeli élményekre sem, ugyanis olyan jelenségeket is magyarázhat, mint a pszichés képességek, amelyeket jelenleg áltudománynak tartanak - írja a Ladbible.

Ez megmagyarázná, miért jelennek meg telepátiához hasonló jelenségek különböző kultúrákban és a történelem során, még akkor is, ha a kísérleti bizonyítékok eddig ellentmondásosak és nem meggyőzőek

- zárta le végül Strømme.