Hátborzongató dolgok derültek ki a túlvilágról – Ez vár minket odaát?

A kérdés, amely évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget – mi történik a halál után, mit tartogat a túlvilág – most talán egy lépéssel közelebb került a válaszhoz. Tudósok 48 emberrel készítettek interjút, akik átélték a halál közeli élményt, és arra kérték őket, részletesen meséljék el, mit láttak a klinikai halál pillanatában.

Mi vár minket a túlvilágon?

Fotó: Pexels (Illusztráció)

Ilyen lehet a túlvilág?

A beszámolók megdöbbentően sokfélék voltak. Volt, aki fényes lényeket, angyalokat vagy Jézust látta fehér ruhában egy kőlépcső tetején. Mások szerint Isten hatalmas fényként jelent meg a távolban. Többen elhunyt rokonaikkal találkoztak, míg néhányan egészen bizarr, sci-fi-szerű jelenésekről számoltak be – köztük fekete lyukakról, fénybuborékokról vagy épp egy „mátrixról”, amelyben gondolattal lehetett utazni az univerzumban.

Egy nő például úgy írta le élményét, hogy „fekete, organikus alagútba kerültem, ami irizáló fényt bocsátott ki”, míg egy másik résztvevő szerint

A fény maga volt Isten, és én egy pillanatra eggyé váltam vele.

Mások egyszerűen vakító fényt vagy hatalmas energiaörvényt láttak, amelybe „beszippantotta” őket valami, majd békét éreztek.

A kutatók megfigyelték, hogy nincs két egyforma halálközeli élmény, ugyanakkor közös mintázatok felismerhetők. A legtöbb ember alagútszerű látványról, lebegésről, ismerős hangokról és mély békeérzetről számolt be. A tudósok szerint ezek a látomások nem természetfeletti jelenségek, hanem az agy fizikai leállásának következményei.

A tanulmány vezetője, Dr. France Lerner elmondta:

Kulturális hátterünk adja a keretet annak, amit ilyenkor látunk. Egy hívő Istent vagy angyalokat lát, mások fényt, energiát vagy geometrikus formákat.

A kutatás arra is rávilágított, hogy ezek a tapasztalatok négy különböző „térformában” zajlanak – a klasszikus szűkülő alagúttól a teljes, 360 fokos fénygömbig. Ez utóbbi az, amit sokan „mennyei fénynek” írnak le.

A tudósok szerint a halál közeli élmény nem bizonyíték a túlvilág létezésére, ám kétségtelenül megerősíti, hogy az emberi tudat még a halál küszöbén is lenyűgöző dolgokra képes – legyen az fény, sötétség vagy épp a világegyetem végtelen kapuja, írja a Daily Mail.