A tudósok veszélyre figyelmeztetnek: Tíz éven belül felrobbanhat egy fekete lyuk

Fekete lyuk robbanásra számítanak a tudósok tíz éven belül– massachusettsi kutatók szerint ijesztően nagy az esélye annak, hogy egy fekete lyuk felrobban a következő évtizedben.

Fekete lyuk robbanás: mintha egy sci-fi filmből idéznének a tudósok

A fekete lyuk robbanásának esélyét 95%-ra jósolják a tudósok. Ha ez megtörténik, a Föld körül és a világűrben elhelyezett teleszkópok képesek lesznek rögzíteni az eseményt – amely szerencsére nem jelent veszélyt az emberiségre. „Nem állítjuk, hogy biztosan bekövetkezik ebben az évtizedben” – mondta a kutatás vezetője, Michael Baker, a UMass Amherst fizikai tanszékének adjunktusa. – „De akár 90 százalék az esély arra, hogy igen” - írja a Daily Mail.

A fekete lyukakat gyakran „pusztító szörnyekként” írják le, hiszen mindent elnyelnek, ami túl közel kerül hozzájuk: csillagokat, bolygókat, port, gázt, sőt akár más fekete lyukakat is.

Míg a klasszikus, csillaghalálból születő fekete lyukak stabilnak számítanak, és nem fenyegeti őket robbanás, Stephen Hawking már az 1970-es években megfogalmazta, hogy létezhet egy másik típus: az úgynevezett ősi (primordiális) fekete lyuk. Ezek nem csillagok összeomlásából, hanem a Nagy Bumm utáni forró, sűrű ősállapotból születhettek, akár már a kezdetek első másodpercében. A feltételezések szerint ezek jóval kisebbek és könnyebbek a galaxisok központjában található óriási fekete lyukaknál. Bár közvetlenül még senki nem látott ősi fekete lyukat felrobbanni, a tudósok szerint ez most változhat.

Hawking elmélete szerint a fekete lyukak lassan sugárzást bocsátanak ki – ez a ma „Hawking-sugárzásként” ismert jelenség. Minél könnyebb egy fekete lyuk, annál forróbb és annál több részecskét bocsát ki, mígnem elérkezik a pillanat, amikor egy kontrollálhatatlan folyamatban felrobban. Korábban a kutatók úgy gondolták, hogy egy ilyen robbanás rendkívül ritka: legfeljebb 100 ezer évente egyszer fordul elő. Az új számítások azonban azt mutatják, hogy akár évtizedenként vagy még gyakrabban is megtörténhet.

Ha 2035-ig valóban felrobban egy ősi fekete lyuk, szabad szemmel nem láthatjuk majd, de a teleszkópok rögzíteni tudják a robbanás képét és adatait.

Már rendelkezésünkre áll a technológia, hogy megfigyeljük ezeket a robbanásokat – készen kell állnunk

– tette hozzá Baker professzor.