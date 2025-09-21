Indul a 378 napon át tartó Mars-szimuláció

Nem hétköznapi kalandra vállalkozott a tudomány és a jövő érdekében négy önkéntes a NASA houstoni Johnson Űrközpontjában, az egyszer biztos. Ross Elder, az amerikai légierő tesztpilótája, Ellen Ellis, az amerikai űrhaderő ezredese, Matthew Montgomery hardvermérnökkel, valamint James Spicer, repülőgép- és védelmi ipari műszaki specialista október 19-én megkezdi több mint egy éven át tartó küldetését az űrközpontban található, mintegy 160 négyzetméteres Mars Dune Alpha élőhelyen. Az összesen 378 napon át tartó Mars-szimuláció 2026. október 31-én zárul. Ez idő alatt ketten tartalékosként támogatják a csapatot.

A Mars-szimuláció keretében még szimulált sétákat is tesznek a csapat tagjai a 3D-nyomtatással készült környezetben. Fotó: RDNE Stock project / Pexels (illusztráció)

Komoly célokat szolgál a Mars-szimuláció

A csapat küldetése a Crew Health and Performance Exploration Analog program keretében zajlik. A röviden csak CHAPEA néven emlegetett projekt célja pedig az, hogy adatokat gyűjtsön egy a Holdra, vagy a Marsra, esetleg még távolabbra irányuló, emberes küldetések előkészítéséhez. Ennek érdekében a fenti csapat egy 3D-nyomtatással készült élőhelyben, valósághű körülmények között él és dolgozik, miközben szembesülni fognak olyan mindennapi kihívásokkal, mint

korlátozott erőforrások,

eszközmeghibásodások,

kommunikációs problémák,

elszigeteltség.

Mindemellett dolguk is lesz bőven, miután tudományos kutatások elvégzése mellett olyan operatív feladatokat kell elvégezniük, mint a zöldségtermesztés, de szimulált marsi sétákat is tenniük kell, illetve új technológiával készült eszközök tesztjeit is elvégzik majd az előttük álló bő egy évben.

Ez a szimuláció kulcsfontosságú adatokat szolgáltat a hosszú távú küldetések emberi egészségre és teljesítményre gyakorolt hatásairól

– mondta Grace Douglas, a CHAPEA vezető kutatója.



Nem ez az első alkalom

Alig több, mint egy évvel ezelőtt, 2024. július 6-án fejeződött be az első ilyen Mars-szimuláció. A NASA mérnökei azt várják ezek eredményeitől, hogy segítenek a jövőbeli Mars-missziók űrhajósainak szembenézni a rájuk váró kihívásokkal.