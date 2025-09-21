RETRO RÁDIÓ

Indul a 378 napon át tartó Mars-szimuláció

Egyre több jel utal arra, hogy komolyan készülődik más bolygók meghódítására az emberiség. Ezek közé tartozik a nemrég indult és több, mint egy éven át tartó Mars-szimuláció is.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2025.09.21. 14:00
Mars űrutazás szimuláció NASA

Nem hétköznapi kalandra vállalkozott a tudomány és a jövő érdekében négy önkéntes a NASA houstoni Johnson Űrközpontjában, az egyszer biztos. Ross Elder, az amerikai légierő tesztpilótája, Ellen Ellis, az amerikai űrhaderő ezredese, Matthew Montgomery hardvermérnökkel, valamint James Spicer, repülőgép- és védelmi ipari műszaki specialista október 19-én megkezdi több mint egy éven át tartó küldetését az űrközpontban található, mintegy 160 négyzetméteres Mars Dune Alpha élőhelyen. Az összesen 378 napon át tartó Mars-szimuláció 2026. október 31-én zárul. Ez idő alatt ketten tartalékosként támogatják a csapatot.

Mars-szimuláció
A Mars-szimuláció keretében még szimulált sétákat is tesznek a csapat tagjai a 3D-nyomtatással készült környezetben. Fotó: RDNE Stock project / Pexels (illusztráció)

Komoly célokat szolgál a Mars-szimuláció

A csapat küldetése a Crew Health and Performance Exploration Analog program keretében zajlik. A röviden csak CHAPEA néven emlegetett projekt célja pedig az, hogy adatokat gyűjtsön egy a Holdra, vagy a Marsra, esetleg még távolabbra irányuló, emberes küldetések előkészítéséhez. Ennek érdekében a fenti csapat egy 3D-nyomtatással készült élőhelyben, valósághű körülmények között él és dolgozik, miközben szembesülni fognak olyan mindennapi kihívásokkal, mint

  • korlátozott erőforrások,
  • eszközmeghibásodások,
  • kommunikációs problémák,
  • elszigeteltség.

 

Mindemellett dolguk is lesz bőven, miután tudományos kutatások elvégzése mellett olyan operatív feladatokat kell elvégezniük, mint a zöldségtermesztés, de szimulált marsi sétákat is tenniük kell, illetve új technológiával készült eszközök tesztjeit is elvégzik majd az előttük álló bő egy évben.

Ez a szimuláció kulcsfontosságú adatokat szolgáltat a hosszú távú küldetések emberi egészségre és teljesítményre gyakorolt hatásairól

 – mondta Grace Douglas, a CHAPEA vezető kutatója.
 

Nem ez az első alkalom

Alig több, mint egy évvel ezelőtt, 2024. július 6-án fejeződött be az első ilyen Mars-szimuláció. A NASA mérnökei azt várják ezek eredményeitől, hogy segítenek a jövőbeli Mars-missziók űrhajósainak szembenézni a rájuk váró kihívásokkal.

 

