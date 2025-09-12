Leleplezték a tudósok: élet nyomaira bukkantak a Marson

A NASA felfedezése újabb fordulatot hozott a földönkívüli élet utáni kutatásban. A Perseverance marsjáró különös nyomokra bukkant, amelyek a tudósok szerint ősi marslakók maradványai lehetnek.
A NASA megdöbbentő bejelentést tett, miszerint tudósaik eddig a legvilágosabb bizonyítékot találták meg a marsi élet létezésére.
Tavaly a NASA Perseverance marsjárója felfedezte, hogy közvetlenül az egyenlítőtől északra egy kiszáradt folyómederben rozsdás, kör alakú foltok, úgynevezett leopárdpöttyök láthatók. Sean Duffy, a NASA egyik vezetője szerint ezeket a nyomokat ősi életformák hagyhatták hátra, amelyek milliárd évekkel ezelőtt éltek a bolygón.
A Marson bármilyen életforma is létezett korábban, annak rendkívüli kihívásokkal kellett szembenézni, köztük erős sugárzással, gyenge gravitációval és szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokkal, amelyek nappal 20 °C-ig, éjszaka pedig –153 °C-ig terjedhetnek. Ennek ellenére a kutatók bizakodóak, hogy az egyszerűbb életformák tudtak ehhez alkalmazkodni.
A Perseverance a Bright Angel néven ismert területet vizsgálva talált egy különös mintázatot, amely szintén leopárdpöttyökre hasonlított. A tudósok ezeket reakciófrontoknak nevezik, az az olyan pontoknak, ahol a múltban kémiai és fizikai reakciók zajlottak. A marsjáró fedélzeti laboratóriuma két vasban gazdag ásványt mutatott ki ezekben a foltokban: a vivianitet, amely bomló szerves anyagban fordul elő, és a greigitet, amelyet a Földön mikrobák állítanak elő.
Azok a szerves-ásványi társulások, amelyeket a Bright Angel-nél figyeltünk meg, és amelyeket ebben a tanulmányban jelentettünk, a Földön mikrobiális élet hozza létre. Ezért rendkívül ígéretes megfigyelés, hogy valami ennyire hasonlót látunk a Marson. Biztosan állítom, hogy ez eddig a legmeggyőzőbb bizonyíték az élet létezésére a Marson.
- nyilatkozta Dr. Keyron Hickman-Lewis, a londoni Birkbeck Egyetem földtudósa.
A tudósok ugyanakkor még nem tudják kizárni, hogy a foltok nem-biológiai folyamatok eredményeként keletkeztek. Azonban miután egy évet szenteltek a bizonyítékok átvizsgálására és alternatív magyarázatok keresésére, most már elég magabiztosak ahhoz, hogy kijelentsék élet jeleire bukkantak a vörös bolygón.
A lehetséges életnyomokat a Jezero-kráterben találták, egy becsapódási medencében, közvetlenül az egyenlítőtől északra. Bár ma sivár pusztaság, milliárd évekkel ezelőtt a kráter tele volt vízzel, amely otthona lehetett az életnek.
Az a környezet, ahol ezeket a lehetséges bioszignatúrákat megtalálták, alacsony hőmérsékletű, vízben gazdag környezetnek tűnik, amely nagyon is alkalmas a mikrobiális élet számára.
- tette hozzá Dr. Hickman-Lewis.
A tanulmányban a kutatók azt fejtegették, hogy ezek a mikrobák a kövekben természetesen előforduló szénből, kénből és foszforból táplálkozhattak. Aztán kiválasztották azokat az ásványokat, amelyeket ma leopárdpöttyökként látunk. Bár a felszíni körülmények hihetetlenül zordak lehettek, a tudósok szerint az élet mégis fennmaradhatott egy egyszerű formában.
Folyékony víz volt jelen a felszínen akkor, milliárd évekkel ezelőtt, tehát élhető környezet volt. Ez egyszerű mikrobiális élet lehetett. Ennél többet nem tudunk mondani.
- mondta Dr. Sanjeev Gupta, a londoni Imperial College földtudósa.
Mivel csak a lehetséges nyomokat láthatják, amelyeket ezek a mikroorganizmusok hátrahagyhattak, nehéz megállapítani, hogyan nézhettek ki vagy hogyan viselkedhettek. Mégis lehetséges bizonyos általános párhuzamokat vonni a Földről.
Gondoljunk strapabíró baktériumokra, amelyek hasonlóak a földi extremofilekhez, amelyek rendkívül sós, hideg vagy oxigénszegény körülmények között élnek... Ezek a példák megmutatják, hogy az élet lehet kemény, minimalista és kitartó még ott is, ahol a felszíni körülmények brutálisak.
- nyilatkozta Michael Garrett professzor, a Manchesteri Egyetem csillagásza.
Ha ezek a leopárdpöttyök valóban bioszignatúrák, a kutatók szerint valószínűtlen, hogy csak egyetlen helyen forduljanak elő a Marson. Ugyanakkor rendkívül valószínűtlen, hogy a vörös bolygón bárhol bonyolultabb élet kifejlődött volna - írta a Daily Mail.
