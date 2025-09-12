Leleplezték a tudósok: élet nyomaira bukkantak a Marson

A NASA megdöbbentő bejelentést tett, miszerint tudósaik eddig a legvilágosabb bizonyítékot találták meg a marsi élet létezésére.

Valódi marslakók nyomaira bukkantak a tudósok. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Tavaly a NASA Perseverance marsjárója felfedezte, hogy közvetlenül az egyenlítőtől északra egy kiszáradt folyómederben rozsdás, kör alakú foltok, úgynevezett leopárdpöttyök láthatók. Sean Duffy, a NASA egyik vezetője szerint ezeket a nyomokat ősi életformák hagyhatták hátra, amelyek milliárd évekkel ezelőtt éltek a bolygón.

A Marson bármilyen életforma is létezett korábban, annak rendkívüli kihívásokkal kellett szembenézni, köztük erős sugárzással, gyenge gravitációval és szélsőséges hőmérséklet-ingadozásokkal, amelyek nappal 20 °C-ig, éjszaka pedig –153 °C-ig terjedhetnek. Ennek ellenére a kutatók bizakodóak, hogy az egyszerűbb életformák tudtak ehhez alkalmazkodni.

A Perseverance a Bright Angel néven ismert területet vizsgálva talált egy különös mintázatot, amely szintén leopárdpöttyökre hasonlított. A tudósok ezeket reakciófrontoknak nevezik, az az olyan pontoknak, ahol a múltban kémiai és fizikai reakciók zajlottak. A marsjáró fedélzeti laboratóriuma két vasban gazdag ásványt mutatott ki ezekben a foltokban: a vivianitet, amely bomló szerves anyagban fordul elő, és a greigitet, amelyet a Földön mikrobák állítanak elő.

Azok a szerves-ásványi társulások, amelyeket a Bright Angel-nél figyeltünk meg, és amelyeket ebben a tanulmányban jelentettünk, a Földön mikrobiális élet hozza létre. Ezért rendkívül ígéretes megfigyelés, hogy valami ennyire hasonlót látunk a Marson. Biztosan állítom, hogy ez eddig a legmeggyőzőbb bizonyíték az élet létezésére a Marson.

- nyilatkozta Dr. Keyron Hickman-Lewis, a londoni Birkbeck Egyetem földtudósa.

A tudósok ugyanakkor még nem tudják kizárni, hogy a foltok nem-biológiai folyamatok eredményeként keletkeztek. Azonban miután egy évet szenteltek a bizonyítékok átvizsgálására és alternatív magyarázatok keresésére, most már elég magabiztosak ahhoz, hogy kijelentsék élet jeleire bukkantak a vörös bolygón.

A lehetséges életnyomokat a Jezero-kráterben találták, egy becsapódási medencében, közvetlenül az egyenlítőtől északra. Bár ma sivár pusztaság, milliárd évekkel ezelőtt a kráter tele volt vízzel, amely otthona lehetett az életnek.

Az a környezet, ahol ezeket a lehetséges bioszignatúrákat megtalálták, alacsony hőmérsékletű, vízben gazdag környezetnek tűnik, amely nagyon is alkalmas a mikrobiális élet számára.

- tette hozzá Dr. Hickman-Lewis.