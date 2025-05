Sötét Mars-vonalak: fény derült a rejtélyre!

Az első sikeres Mars-misszióig 1976-ig kell visszatekintenünk az időben: ekkor landolt a NASA Viking űrszondája a bolygó felszínén. Mindez azt jelenti, hogy idestova 50 éve megy a találgatás arról, hogy mik is lehetnek azok a sötét Mars-vonalak, amelyekről az űreszköz felvételeket készített, és amelyek alaposan próbára tették a szakemberek tudását – akárcsak az átlagemberek fantáziáját.

A szakemberek 50 év után rájöttek a sötét Mars-vonalak titkára – Fotó: NASA

Földönkívüli életet is vizionáltak a sötét Mars-vonalak kapcsán

A vörös bolygó felszínéről 50 évvel ezelőtt érkező képeken jól kivehetőek azok a hosszú, sötét vonalak, amelyek a Mars krátervonulatain és sziklás lejtőin futottak végig. Miután ezek voltak az első felvételek naprendszerbéli szomszédunk felszínéről, sokan egészen odáig mentek, hogy akár földönkívüli életről is árulkodhatnak, csakúgy, mint ahogyan a Nazca-vonalakról is vélték és még vélik is sokan ezt a mai napig. A sötét Mars-vonalak viszont annyiban különböznek a perui Nazca-vonalaktól, hogy nem adnak ki semmilyen formát, illetve abban is, hogy a Marson felfedezett egyes lejtőcsíkok tartósak, míg mások csak időszakosan jelennek meg.

Persze a szakemberek már akkor is óvatosabban fogalmaztak a Mars sötét vonalai kapcsán, de ők is csak elméleteket tudtak gyártani ezek keletkezésével kapcsolatban. Ezek közül az egyik legelfogadottabb az volt, hogy a képződmények vízfolyások eredményei lehetnek.

Nem víz és nem is földönkívüli élet eredményei a vonalak – Fotó: NASA

A mesterséges intelligencia segített megfejteni a talányt

A Brown Egyetem és a Berni Egyetem bolygókutatói összefogtak a mesterséges intelligenciával, hogy kiderítsék a választ a fél évszázados talányra. Betanítottak egy algoritmust, ami a sötét Mars-vonalakról mintegy 86 ezer nagy felbontású képet vizsgált meg, és végül ezek alapján elkészítette a vörös bolygó teljes lejtőcsíktérképét.

Miután elkészült a térkép, összevethettük más adatbázisokkal – például a hőmérsékletre, szélsebességre, kőomlásokra és hidratációra vonatkozó adatokkal, így több százezer esetet vizsgálva tudtuk megérteni, hogy milyen körülmények között alakulnak ki ezek a képződmények

– mondta Valentin Bickel, a tanulmány társszerzője és a Berni Egyetem Űrkutatási és Lakhatósági Központjának kutatója.