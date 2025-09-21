Megállíthatatlan: akkora aszteroida közeledik, mint az Eiffel-torony alapja

Fontos adatokat közölt a NASA az objektumról. Íme az aszteroida részletei.
Újabb, 100 méternél nagyobb aszteroidáról adott ki tájékoztatást a NASA. Míg csütörtökön egy 158 méteres aszteroida haladt el a Föld mellett, 2025. szeptember 21-én, vasárnap egy 125 méteres objektum közelíti meg a bolygónkat. A 2025 PJ1 azonosítójú objektum méretét tekintve akkora, mint az 1889-es, párizsi világkiállításra épült Eiffel-torony alapja.
Az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatása szerint a 2025 PJ1 azonosítójú aszteroida mintegy 4,44 millió kilométerre halad el a kék bolygó mellett a hét utolsó napján. Bár a 4,44 millió kilométer földi mércével óriásinak tűnhet, az űrben közel sem olyan nagy! Mindezt jól érzékelteti, hogy 37-szer közelebb lesz hozzánk, mint a fényt és meleget adó, az otthonunktól 150 millió kilométerre található Nap!
