Megállíthatatlan: akkora aszteroida közeledik, mint az Eiffel-torony alapja

Újabb, 100 méternél nagyobb aszteroidáról adott ki tájékoztatást a NASA. Míg csütörtökön egy 158 méteres aszteroida haladt el a Föld mellett, 2025. szeptember 21-én, vasárnap egy 125 méteres objektum közelíti meg a bolygónkat. A 2025 PJ1 azonosítójú objektum méretét tekintve akkora, mint az 1889-es, párizsi világkiállításra épült Eiffel-torony alapja.

Akkora aszteroida közeledik a Föld felé 2025. szeptember 21-én, vasárnap, mint az Eiffel-torony alapja (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

A 2025 PJ1 azonosítójú aszteroida 37-szer közelebb lesz hozzánk, mint a Nap!

Az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatása szerint a 2025 PJ1 azonosítójú aszteroida mintegy 4,44 millió kilométerre halad el a kék bolygó mellett a hét utolsó napján. Bár a 4,44 millió kilométer földi mércével óriásinak tűnhet, az űrben közel sem olyan nagy! Mindezt jól érzékelteti, hogy 37-szer közelebb lesz hozzánk, mint a fényt és meleget adó, az otthonunktól 150 millió kilométerre található Nap!