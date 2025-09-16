Kína lelőtt egy UFO-t? Hátborzongató videó került ki az internetre

Vírusként terjed egy videó, melyen egy tűzgolyó suhan át az égen, majd a levegőnek eltalál valamit és felrobban. Ez pedig egy sor vad elméletet elindított megosztása után mindenféle UFO elpusztításával kapcsolatban.

UFO pusztításról kering videó az interneten / Forrás: Freepik (Illusztráció)

A fényjáték pénteken volt látható az égen Kína Shangdong tartományban. Emberek posztoltak arról a közösségi médiában, hogy látták a fényes objektumot elhaladni, majd egy villanás történt. Az incidensről készült különböző szögekben videó, amely elindított egy sor találgatást, mit is láthatunk a felvételeken.

Egy szemtanú a First Scene kínai hírportálnak elmondta, hogy:

Két hangos csattanást hallottam, és esett az eső, ezért azt hittem, mennydörgés van

- idézi szavait a metro.

A Weibo közösségi platform felhasználói, azt állították, hogy egy UFO vagy meteor lehetett, melyet lelőttek. A valóság lehet, hogy ennél realisztikusabb, mivel a meteorok hihetetlenül gyors sebességgel, körülbelül 40 ezer és 260 ezer mérföld per órás sebességgel csapódnak be a légkörbe, gyakran mindenféle előzetes figyelmeztetés nélkül, így példátlan dolog lenne, ha meteor becsapódásnak lehettek szemtanúi a kínai emberek.

Dr. Alfredo Carpineti író és asztrofizikus szerint nehéz kideríteni, hogy mi is ez valójában. Szerinte csak részben néz ki úgy, mint egy meteor és a videó nem egyértelmű, nehéz azonosítani a tárgy mivoltát.

Másik lehetséges teória, mely szintén az interneten kering, hogy egy rakétaelhárító gép tesztelése folyt éppen. A Sohu kínai újság szerint aznap esett az eső, majd az emberek zajokat hallottak és azt érezhették, hogy az ablakok enyhén megrezzentek.

2024-ben a NASA figyelmeztetett, hogy Kína néhány éven belül megpróbálhatja elfoglalni a Hold egyes részeit, így gyakorlatilag verseny folyik a felfedezésekkel kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban pedig lehet, hogy nem egy meteorról van szó, de Kína jelentős összegeket fektet az űrtechnológiába, beleértve a bolygóvédelmet is.