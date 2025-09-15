RETRO RÁDIÓ

Nincs már messze: 2030-ra emberek élhetnek majd a Holdon

Amikor az emberek a jövő űrkutatását képzelik el, általában rakéták és csillogó szkafanderes űrhajósok jutnak eszükbe. De ha az ember valaha is fenntarthatóan akar élni a Holdon, egy technológia jóval fontosabb lesz bármelyiknél: a nukleáris energia.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 10:30
Európai Űrügynökség Hold nukleáris energia NASA

A világ kormányai és űrügynökségei ismét a tartós holdbázisok tervein dolgoznak. A NASA Artemis-programja a következő évtizedben újra űrhajósokat küld a Holdra, míg az Európai Űrügynökség és Kína hosszú távú állomásokat tervez.

Hamarosan emberek élhetnek a Holdon
Hamarosan emberek élhetnek a Holdon Fotó: Pexels

Emberek élhetnek a Holdon már ebben az évtizedben

Dr. Tim Gregory, kozmokémikus, elmondta:

 „A nukleáris energia környezetbarát technológia. A legkevesebb földterületet igényli bármely energiaforráshoz képest, a legkisebb bányászati intenzitással rendelkezik; szénlábnyoma megegyezik a szélenergiáéval, és nem bocsát ki levegőszennyezést.” 

A Földön sokan félreértik, de az űrben a nukleáris energia valódi értéke még egyértelműbben megmutatkozik.

A NASA 2030-ra tervezi egy nukleáris reaktor elhelyezését a Holdon. Ez számomra kissé ambiciózusnak tűnik, de még ha egy évtizedet is késnek, nem túl hosszú várakozás. Meglepődnék, ha a saját életemben ne lennének nukleáris reaktorok a Holdon, amelyek az emberi létesítményeket támogatják

- mondta Dr. Gregory.

A kihívás nyilvánvaló: a napenergia megbízhatatlan olyan környezetben, ahol a napfény ritka vagy megszakított. A Holdon például a holdéjszaka 14 földi napig tart. Dr. Gregory így folytatta: „Ha azt akarjuk, hogy az emberek hosszú távon éljenek a Holdon, stabil és állandó energiaforrásra van szükség. Pontosan ezt biztosíthatja a nukleáris energia.”

Sokan számára a nukleáris energia még mindig a hulladék és a biztonsági aggályok stigmájával társul. Dr. Gregory elmondta, hogy többen halnak meg a fosszilis tüzelőanyagok szennyezése miatt minden pár órában, mint ahányan valaha a nukleáris energiától. 

Az a képzet él, hogy a nukleáris energia szennyező, pedig ez nagyon messze áll az igazságtól

- nyilatkozta a kozmokémikus.

Mindez, Dr. Gregory érvelése szerint, különösen alkalmassá teszi a nukleáris energiát az űrben. Kompakt, megbízható, és minimális üzemanyag-szükséglettel bír a kémiai alternatívákhoz képest, így logikus alapot nyújt a hosszú távú holdi településekhez - írja az Express.

A nukleáris energia félreértett a Földön, de az űrben az emberek hamar felismerik az értékét. Tiszta, biztonságos, és kulcs a rendkívüli megszokottá tételéhez, azaz a bolygónkon túl élni és dolgozni

- zárta sorait Dr Gregory.

 

