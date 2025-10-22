Egy kétgyermekes apuka megrendezte saját temetését - sokkolta a közösséget

Egy férfi színleltette saját halálát, hogy megtapasztalja, hányan jelennek meg a temetésén. Mohan Lal, az indiai légierő veteránja, aki több jótékonysági hozzájárulása révén népszerű volt a közösségében, a Gaya körzetbeli Konchi faluban hajtotta végre a különös kísérletet. A férfi koporsóban fekve, takaróval letakarva indult a krematórium felé, miközben a falusiak valódi temetésre készültek.

A férfi megakarta tudni, hogy vajon hányan rónák le tiszteletüket a temetésén. Fotó: Vajda János / MTI

A halál után az emberek viszik a koporsót, de én magam akartam megtapasztalni, mennyi tiszteletet és szeretetet kapok

– mondta Mohan a Mirror szerint.

A terv bevált, hiszen a falusiak, akik azt hitték, hogy a 74 éves férfi elhunyt, tömegesen jelentek meg, hogy búcsút vegyenek tőle. Amikor a temetés közelébe értek, Mohan felállt a koporsóból, sokkolva a gyászolókat.

A közösség később egy effigy (szimbolikus bábu) elégetésével tartotta meg a szertartást, majd közös falusi lakomát rendeztek. Mohan korábban egy krematóriumot is adományozott a falunak, hogy az esős évszakokban is végezni tudják a temetéseket. Egy helyi lakos elmondta, hogy ezek a jótékonysági tevékenységek nagy tiszteletet hoztak Mohannak a közösségben.