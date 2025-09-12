Sokkoló tragédia történt: első házassági évfordulóján akasztotta fel magát a gyönyörű nő

A család érthetetlenül áll az tragikus eset előtt. Egyik nap még boldogan ünneplik az évfordulót, másnap pedig felakasztva találják a feleséget.
Szívszorító körülmények között vesztette életét egy fiatal nő, miután férjével együtt fényűző környezetben ünnepelték első házassági évfordulójukat. A 30 éves Abigail Garside holttestét 2023. augusztus 18-án reggel, nem sokkal 6:15 után találták meg Harrogate belvárosában, egy kertben. A halottkémi vizsgálat előzetes megállapítása szerint a halál oka akasztás volt.
Előző nap Abigail és férje, Samuel Garside a 300 hektáros Rudding Park luxusüdülőben pezsgővel koccintva ünnepelték közös életük első évfordulóját. A nő még este kiírta Facebook-oldalára:
Csodás nap Harrogate-ben, az első házassági évfordulónkat ünnepelve a szerelmemmel
Sam szintén megosztotta boldogságát, esküvői fotókkal és szívhez szóló üzenettel:
1 év telt el azóta, hogy a feleségem lettél!! Egyre jobban szeretlek minden nap, boldog évfordulót
A férfi másnap reggel már kétségbeesve tudatta a szörnyű hírt, felesége halála után egy közös fotó kíséretében ezt írta: „Az egész világom, a legjobb barátom és a gyönyörű feleségem. Örökké szeretni foglak, sosem hagyod el a szívemet.” - írja a The Sun cikkében.
A tragédia különösen megrázó, mert a pár közös jövőt tervezett Ausztráliában. Októberben költöztek volna három tacskó kutyájukkal, új otthonuk is készen állt Melbourne-ben. Abigail augusztus 1-jén osztotta meg követőivel: „Titokban tartottuk eddig… ez a jövőbeli otthonunk.” Sam pedig így írt: „Hosszú hat hónapos folyamat után hivatalosan Ausztrália felé tartunk! Vízum rendben, ház biztosítva. Egy teljesen új fejezet kezdődik.” Abigail nemcsak boldog feleség volt, hanem tehetséges díjlovagló is: győzelmet aratott a rangos Horse of the Year Show versenyen is.
Temetésére a múlt héten került sor. A falujából, Feniscowles-ból lovas hintón kísérték a koporsót a helyi templomig, ahol családja és barátai búcsúztak tőle. A gyászoló család arra kérte a megemlékezőket, hogy adományokkal támogassák a mentális egészséggel foglalkozó Mind alapítványt, valamint a Dog’s Trust állatvédő szervezetet – olyan ügyeket, amelyek közel álltak Abigail szívéhez.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!
