Sokkoló tragédia történt: első házassági évfordulóján akasztotta fel magát a gyönyörű nő

Szívszorító körülmények között vesztette életét egy fiatal nő, miután férjével együtt fényűző környezetben ünnepelték első házassági évfordulójukat. A 30 éves Abigail Garside holttestét 2023. augusztus 18-án reggel, nem sokkal 6:15 után találták meg Harrogate belvárosában, egy kertben. A halottkémi vizsgálat előzetes megállapítása szerint a halál oka akasztás volt.

Halál az évforduló másnapján: felakasztva találtak egy nőt Fotó: unsplash (illusztráció)

Előző nap Abigail és férje, Samuel Garside a 300 hektáros Rudding Park luxusüdülőben pezsgővel koccintva ünnepelték közös életük első évfordulóját. A nő még este kiírta Facebook-oldalára:

Csodás nap Harrogate-ben, az első házassági évfordulónkat ünnepelve a szerelmemmel

Sam szintén megosztotta boldogságát, esküvői fotókkal és szívhez szóló üzenettel:

1 év telt el azóta, hogy a feleségem lettél!! Egyre jobban szeretlek minden nap, boldog évfordulót

A férfi másnap reggel már kétségbeesve tudatta a szörnyű hírt, felesége halála után egy közös fotó kíséretében ezt írta: „Az egész világom, a legjobb barátom és a gyönyörű feleségem. Örökké szeretni foglak, sosem hagyod el a szívemet.” - írja a The Sun cikkében.

A tragédia különösen megrázó, mert a pár közös jövőt tervezett Ausztráliában. Októberben költöztek volna három tacskó kutyájukkal, új otthonuk is készen állt Melbourne-ben. Abigail augusztus 1-jén osztotta meg követőivel: „Titokban tartottuk eddig… ez a jövőbeli otthonunk.” Sam pedig így írt: „Hosszú hat hónapos folyamat után hivatalosan Ausztrália felé tartunk! Vízum rendben, ház biztosítva. Egy teljesen új fejezet kezdődik.” Abigail nemcsak boldog feleség volt, hanem tehetséges díjlovagló is: győzelmet aratott a rangos Horse of the Year Show versenyen is.

Temetésére a múlt héten került sor. A falujából, Feniscowles-ból lovas hintón kísérték a koporsót a helyi templomig, ahol családja és barátai búcsúztak tőle. A gyászoló család arra kérte a megemlékezőket, hogy adományokkal támogassák a mentális egészséggel foglalkozó Mind alapítványt, valamint a Dog’s Trust állatvédő szervezetet – olyan ügyeket, amelyek közel álltak Abigail szívéhez.