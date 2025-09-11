Sokkolta a kórházat: visszatért az élők közé egy férfi, órákkal azután, hogy halottá nyilvánították

Egy férfi, akit halottnak nyilvánítottak, vérfagyasztó meglepetést okozott a halottasház dolgozóinak, miután órákkal később látszólag visszatért az élők közé.

A halott az egész kórházat sokkolta. (Képünk illusztráció) Fotó: image_hit / Shutterstock

A 90 éves beteget szeptember 1-jén vitték a kórházba kezelésre, viszont a hajnalban szív- és légzésleállást szenvedett. Több látszólag sikertelen újraélesztési kísérlet után az idős férfi továbbra sem reagált, így a sürgősségi osztályon halottnak nyilvánították. Azonban ez nem jelentette történetének végét. Miután a beteget a ravatalozóba szállították, váratlan fordulat következett be, ugyanis a teste életjeleket kezdett mutatni.

A halott lélegzett és pulzusa is volt

A hozzátartozók még aznap reggel 6 óra körül érkeztek meg a brazíliai Palmeira dos Índios településen található halottasházba, hogy végső búcsút vegyenek. Viszont nem sejtették, hogy mi fog rájuk várni. Legnagyobb meglepetésükre az egyik rokon észrevette, hogy az elhunyt családtag valójában még mindig lélegzik. Az ezt követő vizsgálat megerősítette, hogy a halottnak hitt beteg valóban lélegzik, sőt pulzusa is van.

A férfit a hullaházból ismét kórházba szállították, a sürgősségi ellátást biztosító UPA egységbe. Ott azonban továbbra sem tért magához, és szomorú módon a kora reggeli órákban ismét elhunyt.

Ez a ritka eset sokkolta a kórház dolgozóit és a tágabb közösséget is, számos kérdést vetve fel azzal kapcsolatban, hogyan történhetett meg mindez. Az UPA vezetősége egy múlt héten kiadott közleményben hangsúlyozta, hogy semmilyen technikai, orvosi vagy ápolói hibát nem azonosítottak a beteg ellátása során, és minden protokollt betartottak.

Bár kétségkívül szokatlan, mégsem példátlan, hogy páciensek visszatérnek a halálból, még hosszú órákkal azután is, hogy halottnak nyilvánították őket. A úgynevezett Lázár-effektus az, amikor egy szívmegállás miatt halottnak nyilvánított ember hirtelen életjeleket mutat, általában az újraélesztés befejezését követő 10 percen belül. Ez úgy tűnhet, mintha visszatért volna az életbe, valójában azonban nem halt meg. A ritka jelenségre az orvosok sem tudják pontosan, hogy mi a magyarázat.