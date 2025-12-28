Mi történt? Csak az üres hajót találták meg, rejtélyesen eltűnt két horgász - Ezt üzente utoljára feleségének az egyik

Az 57 éves Randall Spivey és a 33 éves unokaöccse, Brandon Billmaier egy egyszerű horgásztúrára indultak a floridai Fort Myersbe, de sose tértek haza, ugyanis december 19-én eltűntek és azóta se lehet tudni, hogy mi történt velük – de létezik egy teória, ami akár még igaz is lehet, legalábbis az egyikük felesége szerint.

Rejtélyesen eltűnt két horgász / Illusztráció: pexels.com

Brandon felesége, Deborah elárulta, hogy a férfi utolsó üzenete az volt az eltűnése előtt, hogy:

Szeretlek, este találkozunk. Estére hazaérek.

Miután bejelentésre került, hogy nem érkeztek meg, azonnal mentőexpedíciót indítottak, hogy megtalálják a két férfit, de sajnos csak a még mindig sebességben lévő, "Megállíthatatlan" nevezetű, nagyjából 13 méter hosszú hajójukat lelték meg órákkal később, nagyjából 112 kilométerre Fort Myerstől – ekkor kezdődött az igazi aggodalom.

Hiába keresték őket, nem akadtak nyomukra, így később azt tanácsolták a családnak, hogy fújják le a keresést, mivel a két férfi nincs a víz felszínén, így sajnos nagyon valószínű, hogy meghaltak – nehéz szívvel, de beleegyeztek.

Deborah, illetve a partiőrség is úgy gondolja, hogy valószínűleg az egyik férfi véletlenül beleesett a vízbe, a másik pedig utána ugrott, hogy segítsen, de nem gondolt arra, hogy megy a hajó, azért a jármű tovább hajtott, ők pedig ott maradtak és nem élték túl – ez persze csupán egy teória, de nagy rá az esély, hogy valóban ez történt.

Deborah szomorúsággal a szívében elmondta, hogy Brandonnal 2020-ban ismerkedtek meg és már az első pillanatban leírhatatlannak találta, ahogy a férfi beszél, viselkedik, másokkal kommunikál és ahogy az emberekkel törődik – írja a Unilad.