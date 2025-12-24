„39 éve minden karácsonykor azt kívánom, hogy hazajöjjön!” – mondja a nő, akinek eltűnt testvére
Idén is nehéz lesz a nő számára az ünnep. Gyötri, hogy eltűnt a testvére.
Egy üres hely az ünnepi asztalnál és egy kibontatlan ajándék a karácsonyfa alatt – a karácsony sok ember számára nehéz időszak lehet, ha egy eltűnt hozzátartozó holléte gyötri őket. Alexandra Hicks számára régóta nem ismeretlen ez a kínzó érzés: 39 éve keresi a testvérét.
Közel 4 évtized telt el, hogy testvére eltűnt
Az 54 éves Alexandra Hicks számára minden karácsony fájdalmas, a bátyja ugyanis 39 évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt, amikor mindketten még gyerekek voltak. Bár közel négy évtized telt el azóta, Alexandra úgy emlékszik arra a napra, amikor 16 éves bátyja, Kevin eltűnt, mintha csak tegnap történt volna.
Az fáj a legjobban, hogy nem tudjuk, mi történt vele.
– mondta a nő, aki 15 éves volt, amikor utoljára látta a bátyját.
Minden karácsonykor azt kívánom, hogy hazajöjjön, ez volt a karácsonyi kívánságom minden évben az elmúlt 39 évben. Csak a felnőtt gyerekeimnek és az unokáimnak köszönhetem, hogy még itt vagyok, ők segítenek át a legsötétebb napokon.
Azon a bizonyos vasárnap estén, amikor eltűnt, Kevin elszaladt tojást venni, amire másnap egy iskolai főzővizsgához volt szüksége.
Másnap reggel elmentem a szobája előtt, és láttam, hogy anyukám az ablakpárkányon ül, és a bolt felé néz, ahová előző este ment... Láttam, hogy az ágya érintetlen, nem aludt benne senki.
– emlékezett vissza.
Alexandra édesapja elment a rendőrségre, de azt mondták neki, mivel Kevin 16 éves volt, 24 órát kell várniuk, mielőtt bármit tehetnének. Bár ma már azonnal be lehet jelenteni az eltűnt személyeket, Alexandrát még mindig kísérti a gondolat, hogyha a 80-as években is így lett volna, lehet, megtalálják a testvérét.
Édesanyjuk nyolc éven át kereste Kevint, de sajnos 1994-ben válaszok nélkül hunyt el. Édesapjuk 2003-ban halt meg, anélkül hogy valaha megtudta volna, mi történt a szeretett fiával. Az elmúlt húsz évben Alexandra vette át ezt a feladatot, és a mai napig nem adta fel.
Ha feladod a reményt, akkor mid marad? A szüleimnek tartozom azzal, hogy kiderítsem, mi történt vele, és hogy megmutassam, nem felejtettük el. A karácsony nehéz, árvának érzem magam, mert nincs itt a bátyám, és mert mindkét szülőnk meghalt.
– magyarázta a nő.
Mindezek ellenére Alexandra nem az a típus, aki csak a gyászán rágódna, inkább mosolyogva gondol vissza a boldogabb időkre, amikor az egy évvel idősebb bátyjával együtt voltak gyerekek.
Amikor kicsik voltunk, karácsony reggel, valami iszonyú korán felébredtünk, és azon civakodtunk, kinek van több ajándéka... Legalább vannak szép emlékeim arról, ahogy együtt nőttünk fel, ezeket senki nem veheti el tőlem
– emlékezett vissza.
Olyan sok mindenről maradt le az évek során. Mivel a születésnapjaink csak egy év és egy nap különbséggel vannak, sosem éreztem helyesnek megünnepelni a 18. és 21. születésnapomat és más mérföldköveket nélküle.
Holttest és bizonyítékok nélkül nem zárja le testvére ügyét
Alexandra elárulta, hogy nem fogadja el azt, hogy lehet meghalt testvére, mert nincs holttest.
A rendőrség szerint azon az éjszakán megölték, de hol a holttest, hol a bizonyíték?
A Metropolitan Police szóvivője elmondta, hogy Kevin eltűnése után 30 évvel 20 000 fontos (9 millió forint) jutalommal járó felhívást tettek közzé, de ez nem vezetett új nyomokhoz. Korábban arra a következtetésre jutottak, hogy a fiatalt valószínűleg azon az éjszakán, vagy közvetlenül azután gyilkolták meg, amikor nyom nélkül eltűnt – írja a Mirror.
