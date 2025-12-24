„39 éve minden karácsonykor azt kívánom, hogy hazajöjjön!” – mondja a nő, akinek eltűnt testvére

Egy üres hely az ünnepi asztalnál és egy kibontatlan ajándék a karácsonyfa alatt – a karácsony sok ember számára nehéz időszak lehet, ha egy eltűnt hozzátartozó holléte gyötri őket. Alexandra Hicks számára régóta nem ismeretlen ez a kínzó érzés: 39 éve keresi a testvérét.

Közel 40 éve keresi eltűnt testvérét egy nő. (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Közel 4 évtized telt el, hogy testvére eltűnt

Az 54 éves Alexandra Hicks számára minden karácsony fájdalmas, a bátyja ugyanis 39 évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt, amikor mindketten még gyerekek voltak. Bár közel négy évtized telt el azóta, Alexandra úgy emlékszik arra a napra, amikor 16 éves bátyja, Kevin eltűnt, mintha csak tegnap történt volna.

Az fáj a legjobban, hogy nem tudjuk, mi történt vele.

– mondta a nő, aki 15 éves volt, amikor utoljára látta a bátyját.

Minden karácsonykor azt kívánom, hogy hazajöjjön, ez volt a karácsonyi kívánságom minden évben az elmúlt 39 évben. Csak a felnőtt gyerekeimnek és az unokáimnak köszönhetem, hogy még itt vagyok, ők segítenek át a legsötétebb napokon.

Azon a bizonyos vasárnap estén, amikor eltűnt, Kevin elszaladt tojást venni, amire másnap egy iskolai főzővizsgához volt szüksége.

Másnap reggel elmentem a szobája előtt, és láttam, hogy anyukám az ablakpárkányon ül, és a bolt felé néz, ahová előző este ment... Láttam, hogy az ágya érintetlen, nem aludt benne senki.

– emlékezett vissza.

Alexandra édesapja elment a rendőrségre, de azt mondták neki, mivel Kevin 16 éves volt, 24 órát kell várniuk, mielőtt bármit tehetnének. Bár ma már azonnal be lehet jelenteni az eltűnt személyeket, Alexandrát még mindig kísérti a gondolat, hogyha a 80-as években is így lett volna, lehet, megtalálják a testvérét.

Édesanyjuk nyolc éven át kereste Kevint, de sajnos 1994-ben válaszok nélkül hunyt el. Édesapjuk 2003-ban halt meg, anélkül hogy valaha megtudta volna, mi történt a szeretett fiával. Az elmúlt húsz évben Alexandra vette át ezt a feladatot, és a mai napig nem adta fel.

Ha feladod a reményt, akkor mid marad? A szüleimnek tartozom azzal, hogy kiderítsem, mi történt vele, és hogy megmutassam, nem felejtettük el. A karácsony nehéz, árvának érzem magam, mert nincs itt a bátyám, és mert mindkét szülőnk meghalt.

– magyarázta a nő.