Gór-Nagy Miklós: Orbán Viktor nagyon jó miniszterelnök
A világbajnok vízilabdázó szerint Európa szempontjából is létfontosságú, ki lesz a magyar miniszterelnök. Gór-Nagy Miklós számára nem kérdés, Orbán Viktor a jó választás.
A Bors írja, hogy Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó szerint Magyarország mellett Európának is fontos, ki nyeri 2026-ban a választásokat. A pólós szerint Orbán Viktor a jó választás.
Gór-Nagy a Háborúellenes Gyűlés előtt azt mondta, a kormányfő miniszterelnökként és ellenzékben is bizonyított már.
Orbán Viktor nagyon jó miniszterelnök. Kormányfőként és 2002-től ellenzékben is összefogást hirdetett. Számára mindig is Magyarország a fontos, az, hogy együtt erősek vagyunk
- mondta a pólós, aki kitért Európa helyzetére.
"Jelenleg Magyarország az utolsó bástya. Az európai kultúrkör szempontjából is lényeges, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök."
