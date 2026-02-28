RETRO RÁDIÓ

Gór-Nagy Miklós: Orbán Viktor nagyon jó miniszterelnök

A világbajnok vízilabdázó szerint Európa szempontjából is létfontosságú, ki lesz a magyar miniszterelnök. Gór-Nagy Miklós számára nem kérdés, Orbán Viktor a jó választás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.28. 12:31
Gór-Nagy Miklós esztergom Háborúellenes Gyűlés

A Bors írja, hogy Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó szerint Magyarország mellett Európának is fontos, ki nyeri 2026-ban a választásokat. A pólós szerint Orbán Viktor a jó választás.

Háborúellenes Gyűlés Esztergom 2026.02.28 gór nagy miklós és pataki Attila
Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó
Fotó: Mandiner

Gór-Nagy a Háborúellenes Gyűlés előtt azt mondta, a kormányfő miniszterelnökként és ellenzékben is bizonyított már.

Orbán Viktor nagyon jó miniszterelnök. Kormányfőként és 2002-től ellenzékben is összefogást hirdetett. Számára mindig is Magyarország a fontos, az, hogy együtt erősek vagyunk

- mondta a pólós, aki kitért Európa helyzetére.

"Jelenleg Magyarország az utolsó bástya. Az európai kultúrkör szempontjából is lényeges, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök."

 

