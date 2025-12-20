Egy nő 42 év után tudta meg, hogy hároméves korában elrabolták és jelenleg is keresik
Egy 1983 óta húzódó eltűnési ügy oldódott meg Floridában. A 46 éves Michelle Marie Newton-t a rendőrsök szembesítették vele, hogy három éves kora óta eltűnt személyként van nyilvántartva.
A floridai Jefferson megyei seriffhivatal december 8-án bejelentette, hogy megoldottak egy 42 éves ügyet. Azzal, hogy megtalálták Michelle Newton-t, aki 1983 óta eltűnt személy volt - írta meg az Unilad.
Hogy lett eltűnt személy a teljesen a mit sem sejtő 46 éves nő?
A most 46 éves Michelle Marie Newton a floridai The Villages településen élt már régóta. 66 éves édesanyjával jó viszonyt ápolt.
Csakhogy egyik nap rendőrök jelentek meg Michelle édesanyja házánál és letartóztatták. Az asszony csak azt hajtogatta, hogy ő nem tett semmit. Gyorsan kiderült azonban, hogy hazudott. 42 éve súlyos bűntényt követett el.
Amikor ugyanis lánya 3 éves volt, akkor együtt élt annak apjával, Joseph-el Kentucky-ban. Az anya azonban elutazott a kislányával, hogy munkát keressen Georgia-ban, mert a család ode tervezett átköltözni. Joseph ekkor látta utoljára lányát.
Ugyanis az anya az első időszakban rendszeresen telefonált férjének Georgia-ból, de egy idő után nyoma veszett. Joseph bejelentette felesége és kislánya eltűnését. A nőt és a kislányt azonban nem találták meg. A férfi a hosszú évek során lemondott arról, hogy újra lássa gyermekét.
De hogy találták meg ennyi idő után az eltűnt lányt és az anyját?
Nemrég azonban egy bejelentés érkezett a rendőrségre. Valaki felismerte Michelle anyját, mivel pár éve közzétettek egy számítógép által készített képet, amin a kislány és az anya szerepel. Ezen a fotón az utolsó róluk készült képet felhasználva mesterségesen megöregítették őket 40 évvel.
Ez alapján ismerték fel Michelle anyját, aki miután lelépett férjétől, újraházasodott és nyugdíjasként élt Floridában.
Nyomozás indult, és kiderült, hogy tényleg ő az, akit lassan 50 éve kerestek. Le is tartóztatták. 46 éves lányát DNS-vizsgálat alá vetették, és kiderült, ő az az kislány, aki 1983-ban eltűnt, mikor anyja elrabolta.
Michelle-t sokkolta, hogy ő eltűnt személyként van nyilvántartva már 42 éve, és hogy nem is Michelle az igazi neve. Hiszen anyja a saját és a lánya nevét is megváltoztatta, amikor elrabolta gyermekét.
A nő 42 év után találkozhatott apjával, aki ahhoz a naphoz hasonlította az újraegyesülésüket, amikor megszületett a kislánya.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre