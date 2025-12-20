Egy nő 42 év után tudta meg, hogy hároméves korában elrabolták és jelenleg is keresik

A floridai Jefferson megyei seriffhivatal december 8-án bejelentette, hogy megoldottak egy 42 éves ügyet. Azzal, hogy megtalálták Michelle Newton-t, aki 1983 óta eltűnt személy volt - írta meg az Unilad.

A 46 éves Michelle-t sokkolta, hogy 3 éves kora eltűnt személyként van nyilvántartva. Fotó: Maria lvanova (A kép illusztráció)

Hogy lett eltűnt személy a teljesen a mit sem sejtő 46 éves nő?

A most 46 éves Michelle Marie Newton a floridai The Villages településen élt már régóta. 66 éves édesanyjával jó viszonyt ápolt.

Csakhogy egyik nap rendőrök jelentek meg Michelle édesanyja házánál és letartóztatták. Az asszony csak azt hajtogatta, hogy ő nem tett semmit. Gyorsan kiderült azonban, hogy hazudott. 42 éve súlyos bűntényt követett el.

Amikor ugyanis lánya 3 éves volt, akkor együtt élt annak apjával, Joseph-el Kentucky-ban. Az anya azonban elutazott a kislányával, hogy munkát keressen Georgia-ban, mert a család ode tervezett átköltözni. Joseph ekkor látta utoljára lányát.

Ugyanis az anya az első időszakban rendszeresen telefonált férjének Georgia-ból, de egy idő után nyoma veszett. Joseph bejelentette felesége és kislánya eltűnését. A nőt és a kislányt azonban nem találták meg. A férfi a hosszú évek során lemondott arról, hogy újra lássa gyermekét.

Az eltűnt személyként nyilvántartott nő 42 év után találkozhatott újra apjával Fotó: 123F (A kép illusztráció)

De hogy találták meg ennyi idő után az eltűnt lányt és az anyját?

Nemrég azonban egy bejelentés érkezett a rendőrségre. Valaki felismerte Michelle anyját, mivel pár éve közzétettek egy számítógép által készített képet, amin a kislány és az anya szerepel. Ezen a fotón az utolsó róluk készült képet felhasználva mesterségesen megöregítették őket 40 évvel.

Ez alapján ismerték fel Michelle anyját, aki miután lelépett férjétől, újraházasodott és nyugdíjasként élt Floridában.

Nyomozás indult, és kiderült, hogy tényleg ő az, akit lassan 50 éve kerestek. Le is tartóztatták. 46 éves lányát DNS-vizsgálat alá vetették, és kiderült, ő az az kislány, aki 1983-ban eltűnt, mikor anyja elrabolta.

Michelle-t sokkolta, hogy ő eltűnt személyként van nyilvántartva már 42 éve, és hogy nem is Michelle az igazi neve. Hiszen anyja a saját és a lánya nevét is megváltoztatta, amikor elrabolta gyermekét.