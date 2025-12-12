RETRO RÁDIÓ

Nem akarnak elfogyni a dílerek: A fogyasztó buktatta le a mándoki elosztót

A záhonyi nyomozók őrizetbe vettek egy 26 éves fiatalembert.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.12. 11:15
A Záhonyi Rendőrkapitányság munkatársai december 3-án éjszaka Mándokon ellenőriztek egy gépkocsit. A rendőrök átvizsgálták az autót, a sofőrt és az utasát is. Drogot és fogyasztáshoz használt eszközöket találtak a járművezető ruhájában. A sofőr elmondta, hogy nemrég vásárolta a kábítószert egyik ismerősétől, H. M.-től.

A nyomozók azonnal megjelentek H. M.-nél, és kutatást tartottak a lakásán. Alufóliába csomagolt kábítószert, drogterjesztéshez használt eszközöket, mobiltelefonokat és több százezer forintot találtak és foglaltak le.

Előállították a 26 éves mándoki férfit a Záhonyi Rendőrkapitányságra, kábítószer-kereskedelem bűntettének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - írja a rendőrség.

 

