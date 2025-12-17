Mellkasi fertőzésnek hitte, néhány órával később életét vesztette az ötgyermekes édesanya

A 41 éves Jenny Ross december 10-én jelezte családjának, hogy úgy érzi, kezd megbetegedni és mellkasi fertőzésre gyanakodott. Másnap azonban, amikor a lányát korábban hazaküldték az iskolából, a családtagok már nem tudták elérni őt. A mentőket azután riasztották, hogy az ötgyermekes anyát eszméletlenül találták az ágyában.

Azt hitte mellkasi fertőzés alakult ki nála, pár óra múlva a kórházban vesztette életét / Illusztráció: Aleona / Shutterstock

Mellkasi fertőzésre gyanakodott az édesanya, pár óra múlva életét vesztette

Az édesanyát kórházba szállították, ahol az orvosok mesterséges kómába helyezték. Sajnos azonban Jenny még aznap este, családja körében életét vesztette. Öt gyermeket hagyott maga után: a 25 éves Jamie-Leight, a 19 éves Jessicát, a 13 éves Jalaylát, a 10 éves Jenna Mait és a hatéves Jacobot.

Jenny sógornője, Kirsty Dean felejthetetlen édesanyaként jellemezte őt, aki a gyerekeiért élt.

Úgy ismerték, mint egy nagyszerű anyát. A történtek óta a gyerekekkel vagyok, és látni lehet, mennyire szerette őket. Mindig ölelni akarnak, szeretetet adni, látszik, milyen nevelést kaptak. A legnagyobb sokk az, hogy mindez ilyen gyorsan történt. Kedden még ott volt a kisfia iskolai előadásán, csütörtökön pedig meghalt

- nyilatkozta Kirsty Dean.

Kirsty azt is elmondta, hogy az ötgyermekes édesanya halálának az oka feltehetően tüdőgyulladás és szepszis volt, ami Jenny állapotának gyors romlásához vezetett. Az édesanya hirtelen halálát követően Kirsty egy GoFundMe-oldalt hozott létre, hogy támogatást gyűjtsön Jenny gyermekei és unokája, Lake számára - számolt be róla a Mirror.