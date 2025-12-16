Azt hitte, savas refluxos a gyermeke, de kiderült: rákos
Kálváriájukról mesélt az anyuka. Ez történt a rákos gyermekével.
Kristy Benson elmondása szerint élete legrosszabb napja volt, amikor kisfiát, Reggie Davisont rákos megbetegedéssel diagnosztizálták. A négyéves gyermek tüneteit kezdetben gyomorégéssel magyarázták, végül medulloblastomát, egy gyorsan növekvő agydaganatot állapítottak meg nála.
Rákos megbetegedéssel diagnosztizálták a négyéves kisfiút
Amikor a kis Reggie fáradékonnyá vált és hányingere volt, édesanyja újra és újra visszavitte őt a háziorvoshoz, ahol a tüneteket gyomorégéssel magyarázták. A gyermek emésztést segítő gyógyszert kapott, azonban Kristy félelmei egyre nőttek, ahogy kisfia állapota romlott. Amikor a kisfiú az iskolában elkezdett hányni és bizonytalanul járni, az édesanya biztosra vette, hogy Reggie-nek agydaganata van.
Kristy azonnal kórházba vitte gyermekét, ahol egy CT-vizsgálat megerősítette, sajnos nem csaltak az édesanya megérzései. Ezután a négyéves kisfiúra egy 12 órás műtét várt, melynek során eltávolították a daganatot. Reggie ezt követően kimerítő kezeléseken esett át, és nemrégiben már elég jól lett ahhoz, hogy visszatérhessen az iskolába.
Csodálatos látni, hogy Reggie most visszatért az iskolába, és élvezi az életet a barátaival
–nyilatkozta az édesanya.
A kisfiú felépülése még figyelemreméltóbb, mivel a műtét után Posterior Fossa-szindróma alakult ki nála, ami miatt nem tudott beszélni. Továbbá elveszítette a járás és a nyelés képességét, és egy hétig nem tudta kinyitni a szemét. Szülei otthon végezték a gyógytornát és a rehabilitációt, Reggiet cipelve, és puha, könnyen lenyelhető ételekkel táplálva segítették a gyógyulás útján.
A négyéves Reggie jól reagált a kemoterápiás kezelésekre, és a kisfiú utolsó vizsgálati eredménye is negatív lett – számolt be róla a Mirror.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre