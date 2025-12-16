Azt hitte, savas refluxos a gyermeke, de kiderült: rákos

Kristy Benson elmondása szerint élete legrosszabb napja volt, amikor kisfiát, Reggie Davisont rákos megbetegedéssel diagnosztizálták. A négyéves gyermek tüneteit kezdetben gyomorégéssel magyarázták, végül medulloblastomát, egy gyorsan növekvő agydaganatot állapítottak meg nála.

Félrediagnosztizálták a rákos gyermeket (Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw – Képünk illusztráció)

Rákos megbetegedéssel diagnosztizálták a négyéves kisfiút

Amikor a kis Reggie fáradékonnyá vált és hányingere volt, édesanyja újra és újra visszavitte őt a háziorvoshoz, ahol a tüneteket gyomorégéssel magyarázták. A gyermek emésztést segítő gyógyszert kapott, azonban Kristy félelmei egyre nőttek, ahogy kisfia állapota romlott. Amikor a kisfiú az iskolában elkezdett hányni és bizonytalanul járni, az édesanya biztosra vette, hogy Reggie-nek agydaganata van.

Kristy azonnal kórházba vitte gyermekét, ahol egy CT-vizsgálat megerősítette, sajnos nem csaltak az édesanya megérzései. Ezután a négyéves kisfiúra egy 12 órás műtét várt, melynek során eltávolították a daganatot. Reggie ezt követően kimerítő kezeléseken esett át, és nemrégiben már elég jól lett ahhoz, hogy visszatérhessen az iskolába.

Csodálatos látni, hogy Reggie most visszatért az iskolába, és élvezi az életet a barátaival

–nyilatkozta az édesanya.

A kisfiú felépülése még figyelemreméltóbb, mivel a műtét után Posterior Fossa-szindróma alakult ki nála, ami miatt nem tudott beszélni. Továbbá elveszítette a járás és a nyelés képességét, és egy hétig nem tudta kinyitni a szemét. Szülei otthon végezték a gyógytornát és a rehabilitációt, Reggiet cipelve, és puha, könnyen lenyelhető ételekkel táplálva segítették a gyógyulás útján.

A négyéves Reggie jól reagált a kemoterápiás kezelésekre, és a kisfiú utolsó vizsgálati eredménye is negatív lett – számolt be róla a Mirror.