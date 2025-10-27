Az anya figyelmeztet: ezek voltak fia halálos rákjának első jelei

Egy anya, akinek kisfia kevesebb mint egy évvel a halálos betegség diagnózisa után meghalt, most elmesélte, hogyan jöttek rá, hogy valami nincs rendben.

Már korábban is volt jele a ráknak

Brody Huber mindössze 13 éves volt, amikor furcsa viselkedést kezdett mutatni, ami egyáltalán nem volt jellemző rá. A család „aranyfiújaként” ismert Brody kalandvágyó volt, és ritkán panaszkodott betegségre. De 2020 júniusában minden megváltozott. Édesanyja, Tina Porter, elmondta, hogy a Covid–19 miatti lezárások alatt Brody sokat nőtt, és amikor fájdalomról kezdett panaszkodni, először azt hitték, csak a növés miatt van.

Amikor viszont Brody már nem úgy viselkedett, mint korábban, tudták, hogy orvoshoz kell fordulniuk.

Tina a Daily Mail-nek azt mondta, hogy fia a soha nem panaszkodott sem betegségre, sem fájdalomra, de a júniusra tervezett utazás előtt már látta rajta, hogy szenved. A mindig aktív, energikus fiú lelassult, nem akart elmenni biciklizni a bátyjával, inkább szunyókálni szeretett volna, majd elutazott a kirándulásra.

Tökéletesen egészségesnek tűnt

Egy kirándulásról Brody hamarabb hazatért, fájdalmai miatt, így elmentek kivizsgálásra. Tina és férje, Jeff Huber, úgy döntöttek, hogy kérnek egy agyi MRI-vizsgálatot, csak a biztonság kedvéért. A felvételek egy ritka és agresszív agydaganatot állapítottak meg nála. Az orvosok azonnal arra kérték Tinát, hogy vigyék Brodyt az aurorai Colorado Gyermekkórházba – de amikor elindultak otthonról, a fiú már segítségre szorult, hogy egyáltalán átjusson az ajtón.

Tina elmondta, hogy akkor esett le neki igazán a helyzet súlya – ez volt az a pillanat, amikor tudatosult benne, hogy a daganat valós, és ez a saját fiával történik. Az MRI-felvételek egy jelentős méretű tumort mutattak ki, amely Brody talamuszát vette körbe – az agynak azt a részét, amely a mozgáskoordinációt irányítja.

Két nappal később a biopszia kimutatta a szörnyű igazságot: diffúz középvonali glioma (DGM), egy rendkívül agresszív agydaganat, amely leggyakrabban gyermekeknél fordul elő. Az orvosok 6-9 hónapot adtak a kisfiúnak. A család mindent megtett, hogy segítsen, többek között hat hét sugárkezelésen, meditáción, akupunktúrán, masszázson és Reiki-kezelésen vettek részt, valamint Brodyt felvették a seattle-i Vitanza Lab klinikai vizsgálatába, ahol a gyógyszereket közvetlenül az agyába juttatták volna Ommaya-tartályon keresztül. Csakhogy a rák az egész agyára átterjedt, így Brody nem vehetett részt a kísérletben.