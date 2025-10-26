Egy világ borult gyászba: 100 évesen elhunyt a legendás színésznő

Elhunyt a hollywoodi legenda, June Lockhart. A közkedvelt Lassie és az Elveszve az űrben színésznője 100 éves korában elhunyt. Lánya szívből jövő tisztelettel adózik felé.

Elhunyt June Lockhart / Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Elhunyt a hollywoodi legenda, June Lockhart

A család közleménye megerősítette, hogy June természetes okból, békésen hunyt el a kaliforniai Santa Monica-ban található otthonában, október 23-án, csütörtökön, 21 óra 20 perckor.

Anya mindig úgy tekintett a színészetre, mint a mesterségére, de az igazi szenvedélyei az újságírás, a politika, a tudomány és a NASA voltak. Nagyon szerette a Lost in Space sorozatban betöltött szerepét, és boldoggá tette, hogy tudta: sok jövendő űrhajóst inspirált

- idézi lánya, June Elizabeth megható sorait a Daily Star.

A hírek szerint June édesanyja ágya mellett volt, mikor elhunyt. A hollywoodi ikon unokája Christianna is jelen volt. Halálhírét követően a közösségi médiában tisztelgések sorai özönlöttek.

Ha nem lett volna a legkedvesebb és legrégebbi barátom, June Lockhart, nem váltam volna azzá a híres jelmeztervezővé, akivé váltam

- írta az X-en Jean-Pierre Dorleac.

„A nő, aki imádott repülni, most elindult utolsó kalandjára. Hiányozni fog ez a valóban figyelemre méltó nő, anya és nagymama – és szerencsésnek érezzük magunkat, hogy részesei lehettünk az útjának" - írta a család egyik barátja, Lyle Gregory.

June közel kilenc évtizedes karriert futott be. Először nyolcéves korában 1933-ban kezdett el fellépni New Yorkban. Öt évvel később már szüleivel együtt szerepelt a tévében az MGM Karácsonyi ének című műsorában. 1947-ben az első Tony-díját is elnyerte, majd a NASA nem hivatalos nagyköveteként is szolgált. Neil Armstronggal együtt részt vett népszerű űrhajósok kilövései alkalmából szervezett rendezvényeken.

2013-ban élte át élete egyik legbüszkébb pillanatát, mikor a NASA kitüntette őt. Állatjogi aktivista is volt June, közismert támogatója volt a Santa Monica-i lovasrendőrségnek.