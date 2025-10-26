Nem vár tovább a NASA, haladéktalanul lépéseket tett a Föld felé száguldó üstökös ügyében

Új missziót indított nemrégiben a NASA, hogy szemmel tartsa az üstököst, amely állításuk szerint akkora, mint maga Manhattan. A jelenség ugyanis olyan viselkedést mutat, amelyhez foghatót még sosem láttak ezelőtt. A 3I/ATLAS néven ismert rejtélyes objektum már akkor sokakban aggodalmat keltett, amikor idén júliusban először észlelték.

Rejtélyes üstökös közelít a Föld felé / Fotó: freepik.com (Képünk illusztráció)

Felkészült az üstökös érkezésére a NASA

A Nemzetközi Aszteroida Figyelmeztető Hálózat (IAWN), a csillagászok és űrügynökségek globális szövetsége felvette a üstököst a hivatalos megfigyelési listájára, és potenciális „bolygószintű fenyegetésként” jellemezte.

Ez a hatalmas űrszikla tudniillik igen furcsa viselkedést mutatott, például akkor, amikor a Nap felé, és nem attól távolodva sugárzott ki részecskéket – ami „anti-farok” néven ismert –, valamint a természetben még soha nem látott fémvegyületet bocsátott ki.

A tudósok szerint másodpercenként körülbelül négy gramm nikkel kerül kibocsátásra, de vasnak nyoma sincs: ez a kombináció a tipikus üstökösökben nem fordul elő. Még ennél is furcsább, hogy ugyanezt az ötvözetet – a nikkel-tetrakarbonilt –, eddig csak laboratóriumokban állították elő.

Az ötvözet eddig csak emberi gyártásban fordult elő

- nyilatkozta Avi Loeb, a Harvard Egyetem asztrofizikusa, az Unilad szerint.

Loeb, aki az idegen technológiáról szóló ellentmondásos elméletéről vált ismertté, rámutatott arra, hogy az üstökös különös gyorsulása és nem szabványos repülési pályája arra utalhat, hogy ez több, mint egy jég- és kődarab:

Ez arra utalhat, hogy ez valójában egy idegen szonda, amelyet a Föld felderítésére küldtek.

A Nemzetközi Aszteroida Figyelmeztető Hálózat november 27. és január 27 között felderítő üstököshadjáratot indít a közelebbi vizsgálódás érdekében és a Föld védelmének előkészítése miatt.

Természetesen a közösségi médiában a világűr iránt érdeklődők teljesen megőrültek, amikor minderről értesültek.

Tehát ez történik: a történelem során először egy csillagközi objektum, nevezetesen a 3I/ATLAS hivatalosan is felkerült a bolygóvédelmi szintű megfigyelési kampány listájára

- összegzett az egyik felhasználó az interneten.