Ledöbbentek az emberek: különleges égi jelenség szelte át az eget

Figyelemfelkeltő képet készített egy szoftvermérnök egy feltánő égi jelenségről, mely kedd este beragyogta Nottingham egét. Az éjszakai égbolton egy zöld fénycsík suhant át.

Titokzatos égi jelenség szelte át a város egét Fotó: freepik.com / Illusztráció

Varázslatos égi jelenség szemtanúi lehettek a városban

Az éjszakai égbolton átsuhanó zöld fénycsík lenyűgöző látványát egy meteor okozta, mely nem része egyetlen meteorrajnak sem és amennyiben tiszta az égbolt szerencsére látható.

Most láttam életemben először szórványos meteorokat! 19:11 UTC-kor, délkeletre néző irányból, miközben átkeltem a Clifton Boulevard hídon Nottinghamben, egy élénkzöld csík húzódott a horizont felett körülbelül 40°-tól 20°-ig, körülbelül 2 másodpercig tartott

- tette közzé az X felületén Nicholas Shanks, a meteor elsődleges szemtanúja.

A hír egybeesik az októberi teliholddal, mely beragyogta az eget. Ezek az úgynevezett szórványos meteorok, véletlenszerűen jelennek meg bármely irányból, gyakoriságuk nem követhető annyira, mivel ingadozik és általában ősszel hajnal előtt fordulnak elő. Ezek a meteorok fontos alapot jelentenek a meteorrajok tanulmányozásához, mivel ősi meteorárak vagy más kozmikus porforrások szétszórt maradványait képviselik - írja a Daily Star.

Nicholas Shanks bejegyzését már rengetegen osztották meg és a kép minőségét és időzítését is rengetegen dicsérték.

Én is láttam Nyugat-Londonból. Gratulálok a gyors operatőri munkához. Kiváló felvétel

- szólt hozzá egyikük.

A szórványos meteorok véletlenszerűen jelennek meg az égen, anélkül, hogy egy meteorrajhoz hasonló koncentrált „sugárzási” pontjuk lenne. Nem kapcsolódnak egy adott üstökös vagy aszteroida törmeléknyomához, ami a meteorrajokat jellemzi.

Érdemes alaposan szemügyre venni Nicholas Shanks lenyűgöző fotóját: