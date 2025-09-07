RETRO RÁDIÓ

Jön a teljes holdfogyatkozás, viharok söpörnek végig az országon! - TOP5 híreink!

Az elmúlt napokban nem volt hiány történésekben. Lapunk legolvasottabb híreit most egy TOP5-ös listában gyűjtöttük össze és garantáljuk, hogy a borzongástól a felháborodásig minden érzést át fogsz élni, miközben végiggörgeted a listát!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 10:20
top5 szegedi erika balatoni bisztró hírek

Az elmúlt hét sem telt eseménytelenül: volt minden, ami megrázta, felháborította vagy épp izgalomban tartotta a Metropol olvasóit. Most megmutatjuk a TOP5 hírt, ezekre kattintottak a legtöbben.

TOP5
Szegedi Erika szerint jobb, ha figyelsz, mert szeptember 7-én teljes holdfogyatkozás lesz. / Fotó: Metropol

1. Jön a teljes holdfogyatkozás – három csillagjegy van komoly veszélyben! 

Mint köztudott, szeptember 7-én teljes holdfogyatkozás lesz, amelynek viszont a hatásai ezúttal igencsak félelmetesek lehetnek. Szegedi Erika, Európa főboszorkánya szerint a legtöbb embernek az egészsége is veszélybe kerülhet, de három csillagjegy különösen megsínyli majd a negatív energiákat.  

Mindenkinek azt tanácsolom, hogy a következő időszakban fordítson nagyobb figyelmet a megelőzésre, a táplálkozásra és a megfelelő mennyiségű vitamin bevitelére

 – árulta el lapunknak a főboszorkány, aki azt is elmondta, hogy az őszi időjárás már eleve legyengíti a szervezetünket, és a holdfogyatkozás egy lapáttal még rátesz. Olvasd el a cikket itt! 

Ebben a balatoni bisztróban mindent hátrahagytak. Fotó: A Felfedező-urbexes

2. Elhagyatott balatoni bisztró: mindent hátrahagytak – iratok és poharak várnak a sorsukra 

Ezen a héten egy hátborzongató felfedezést tett a híres urbexes, A Felfedező. Egy évek óta üresen álló balatoni bisztróban járt, ahol minden úgy maradt – mintha csak a vendégek és a személyzet az egyik pillanatról a másikra eltűnt volna. 

Iratok, mappák, poharak, sőt még kasszák is hátramaradtak a poros falak között. A fotók tanúsága szerint a hely egy igazi időkapszula, ami egyszerre rejtélyes és ijesztő. 

Részletek a bisztróról itt találhatók! 

A nyárias meleget viharok váltják fel. Fotó:  unsplash (illusztráció)

 3. Viharok söpörnek végig az országon – itt az előrejelzés! 

Bár a szeptember általában még nyárias meleget hoz, de a meteorológusok szerint a következő napokban is heves viharokra kell számítani. Az előrejelzés szerint a 30 fokos nappali hőmérsékletet záporok, zivatarok, sőt időnként tomboló szél is felválthatja. Tehát aki szabadtéri programot tervez, jobban teszi, ha folyamatosan figyeli az időjárási változásokat. Nézd meg, mikor jön a vihar!

Holttest akadt fent az acélhuzalban. Fotó: Shutterstock

4. Holttest a soroksári Dunában – dermesztő, mit látott a komp személyzete 

Sokkoló pillanatokat élhettek át páran a Soroksári Rév csepeli állomásánál, amikor is a komputasok észrevették, hogy valami furcsa úszik a vízen. Az utasok természetesen értesítették a hatóságokat, a rendőrök pedig órákon át helyszíneltek a kikötőben. Végül kiderült, hogy egy férfi holtteste akadt fenn az acélhuzalban. A dermesztő eset mindenkit megrázott. Olvasd el a részleteket! 

Dugó, dugó hátán, araszolás, és persze dühöngő emberek. Fotó: Metropol

5. Már a tanév első napján összeomlott Budapest közlekedése  

Az iskolakezdés alkalmával pontosan az történt, amit a Metropol előre megjósolt: a tanév első napján teljes káoszba fulladt Budapest közlekedése. Az autósok általában a dugókban araszoltak, dudáltak és szitkozódtak, miközben egy rövidebb út akár egy óránál is tovább tartott. A fővárosiak tehetetlenül nézték, ahogy már reggel 7 után beállt minden, és innentől már esélyük sem volt gyorsabban eljutni a munkahelyekre, vagy az iskolákba. 

Kattints ide a részletekért! 

 

Top hírek

