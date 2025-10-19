RETRO RÁDIÓ

A NASA tudósa merész kijelentést tett - ezért nem vették még fel velünk a kapcsolatot az idegenek

Túl nagy kockázatot jelentünk az idegeneknek. Meghökkentő elmélettel állt elő a NASA tudósa.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.19. 11:00
UFO földönkívüli civilizációk földönkívüli technológia földönkívüli intelligencia NASA

Egy NASA-tudós a közelmúltban a leghitelesebb magyarázatot adta arra, miért nem léptek kapcsolatba velünk az idegenek. Dr. Robin Corbet, a NASA Goddard Űrrepülési Központ asztrofizikusa szerint a földönkívüli civilizációk valószínűleg ugyanazokon a gondolatokon töprengenek, mint mi az ő létezésükkel kapcsolatban.

Meghökkentő elmélettel állt elő a NASA tudósa.
Meghökkentő elmélettel állt elő a NASA tudósa. Fotó: Forrás: Pexels

A NASA tudósa szerint nem fenyeget minket invázió

Corbet szerint a Fermi-paradoxon, amely szerint egyetlen faj sem ért el olyan technológiai szintet, hogy nagyszabású csillagászati mérnöki tevékenységet végezzen, vagy nincs is rá igényük, magyarázatot adhat a rejtőzködésükre – írja az LadBible.

A hétköznapi nézőpontból, ahol más civilizációk nem sokkal fejlettebbek, a felfedezésnek is van egy határa

Hozzátette, hogy például a Proxima Centauri b-hez vezető utazás emberi léptékkel számolva akár 100 ezer évet is igénybe venne. A kutató feltételezi, hogy az idegenek technológiája nem sokkal fejlettebb a miénknél, és az „hódító idegen sereg” kiküldése egyszerűen nem lehetséges. 

A Fermi-paradoxon magyarázható, ha a galaxisban csupán mérsékelt számú technológiai civilizáció van, amelyek technológiai szintje, bár fejlettebb a mai Földénél, közel sem éri el a 'szuper-tudomány' szintjét, amely könnyen észlelhető astro-mérnöki tevékenységet eredményezhet

- írja Corbet a tanulmányában.

Más tudósok arra is felhívják a figyelmet, hogy az idegenek talán félnek tőlünk. Dr. Gordon Gallup, az Albany Egyetem biopszichológusa 2022-es tanulmányában így fogalmazott: "Ha van intelligens élet máshol, ők rendkívül veszélyesnek tarthatják az emberiséget. Talán ezért nincs bizonyíték vagy meggyőző jel az idegen intelligenciára. Túl nagy kockázatot jelentünk, és nem akarják, hogy felfedezzenek minket."

A gondolatmenet szerint, ha elképzelnénk egy beszélgetést az idegenek között az utazásról Földünkre, valószínűleg így hangzana: „Szennyezés, kapzsiság, háborúk, forgalom, pazarlás, hazugságok, politika – köszönjük, de kihagyjuk.”

Corbet tanulmánya, „Egy kevésbé félelmetes univerzum?” címmel, a technológia- és civilizációfejlődés korlátait vizsgálja, hangsúlyozva, hogy a galaxis mérete és az emberi léptékű időtávlatok miatt a kapcsolatfelvétel rendkívül valószínűtlen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu