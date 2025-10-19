A NASA tudósa merész kijelentést tett - ezért nem vették még fel velünk a kapcsolatot az idegenek

Egy NASA-tudós a közelmúltban a leghitelesebb magyarázatot adta arra, miért nem léptek kapcsolatba velünk az idegenek. Dr. Robin Corbet, a NASA Goddard Űrrepülési Központ asztrofizikusa szerint a földönkívüli civilizációk valószínűleg ugyanazokon a gondolatokon töprengenek, mint mi az ő létezésükkel kapcsolatban.

Meghökkentő elmélettel állt elő a NASA tudósa. Fotó: Forrás: Pexels

A NASA tudósa szerint nem fenyeget minket invázió

Corbet szerint a Fermi-paradoxon, amely szerint egyetlen faj sem ért el olyan technológiai szintet, hogy nagyszabású csillagászati mérnöki tevékenységet végezzen, vagy nincs is rá igényük, magyarázatot adhat a rejtőzködésükre – írja az LadBible.

A hétköznapi nézőpontból, ahol más civilizációk nem sokkal fejlettebbek, a felfedezésnek is van egy határa

Hozzátette, hogy például a Proxima Centauri b-hez vezető utazás emberi léptékkel számolva akár 100 ezer évet is igénybe venne. A kutató feltételezi, hogy az idegenek technológiája nem sokkal fejlettebb a miénknél, és az „hódító idegen sereg” kiküldése egyszerűen nem lehetséges.

A Fermi-paradoxon magyarázható, ha a galaxisban csupán mérsékelt számú technológiai civilizáció van, amelyek technológiai szintje, bár fejlettebb a mai Földénél, közel sem éri el a 'szuper-tudomány' szintjét, amely könnyen észlelhető astro-mérnöki tevékenységet eredményezhet

- írja Corbet a tanulmányában.

Más tudósok arra is felhívják a figyelmet, hogy az idegenek talán félnek tőlünk. Dr. Gordon Gallup, az Albany Egyetem biopszichológusa 2022-es tanulmányában így fogalmazott: "Ha van intelligens élet máshol, ők rendkívül veszélyesnek tarthatják az emberiséget. Talán ezért nincs bizonyíték vagy meggyőző jel az idegen intelligenciára. Túl nagy kockázatot jelentünk, és nem akarják, hogy felfedezzenek minket."

A gondolatmenet szerint, ha elképzelnénk egy beszélgetést az idegenek között az utazásról Földünkre, valószínűleg így hangzana: „Szennyezés, kapzsiság, háborúk, forgalom, pazarlás, hazugságok, politika – köszönjük, de kihagyjuk.”

Corbet tanulmánya, „Egy kevésbé félelmetes univerzum?” címmel, a technológia- és civilizációfejlődés korlátait vizsgálja, hangsúlyozva, hogy a galaxis mérete és az emberi léptékű időtávlatok miatt a kapcsolatfelvétel rendkívül valószínűtlen.