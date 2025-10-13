A NASA Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES) programja által elemzett legfrissebb eredmények azt mutatják, hogy bolygónk egyre kevesebb energiát ver vissza az űrbe. A Földünk tehát egyre sötétebbé válik.

A NASA szerint a Föld sötétedése veszélyt jelenthet Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A NASA figyelmeztet a változásra

Ez azonban nem az egyetlen megfigyelés: a kutatók azt is észrevették, hogy egyre nagyobb az eltérés az Északi- és Déli-félteke visszavert fényének mennyisége között, derül ki az új tanulmányból.

De mit jelent mindez? Miért válik a Föld egyre sötétebbé?

A kutatást a NASA virginiai Langley Research Center-jében Norman Loeb vezette, és arra a következtetésre jutott, hogy bolygónk sugárzási egyensúlyának felborulása és az Északi- és Déli-félteke közötti növekvő különbség valószínűleg az éghajlatváltozás következménye.

Az Északi-félteke sötétedése a Déli-féltekéhez képest az aeroszol-sugárzás kölcsönhatások, a felszíni albedó és a vízgőz változásainak féltekék közötti eltéréseivel függ össze. Az, hogy a felhők hogyan reagálnak erre a féltekék közötti egyensúlyhiányra, fontos következményekkel bír a jövő éghajlatára nézve

- írják a kutatók. Az úgynevezett „felszíni albedó” jelenség lényege, hogy a jég és a hó visszaveri a fényt, ezért hasznos a napszemüveg havazáskor, míg az óceánok és a sziklák több fényt nyelnek el.

A légszennyezés csökkenése is hozzájárulhatott az egyensúly felborulásához, mivel tisztább körülményeink kevesebb alacsony, fényvisszaverő felhőt hoztak létre. Az Északi- és Déli-félteke közötti különbség nem nőtt jelentősen, mindössze 0,34 watt négyzetméterenként egy évtized alatt, de a kutatók szerint ez már azért figyelemreméltó eredmény.

Mit jelenthet mindez az emberiség számára?

A Föld belülről „főzi magát”. A kiegyensúlyozatlan energia-egyensúly destabilizálhatja a globális hőmérsékleteket, az Északi-félteke gyorsabban melegedhet, mint a Déli-félteke, ami komoly következményekkel járhat az egész emberiség számára - számolt be róla a Ladbible.