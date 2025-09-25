RETRO RÁDIÓ

Óriási aszteroida közeledik, a szegedi dóm elbújhat mögötte

Úgy tűnik, beindult a forgalom a világűrben. Ismét egy óriási aszteroida közeledik.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2025.09.25. 18:30
NASA aszteroida Szegedi Dóm

Újabb méretes aszteroidáról érkezett hír a NASA-tól! Mint megírtuk, szeptember 21-én egy 125 méteres objektum, a 2025 PJ1, két nappal később pedig a 201 méteres 2022 SW12 haladt el a Föld mellett, most a 2025 SW azonosítójú óriási aszteroida érkezésére számíthatunk. Utóbbi 2025. szeptember 25-én, csütörtökön jár majd a Föld közelében, mintegy 1,6 millió kilométerre. Bár a 2025 SW kisebb, mint a fent említett két elődje, azért a maga 94 méteres magasságával maga mögé utasíthatja a 81 méteres tornyokkal büszkélkedő szegedi dómot

óriási aszteroida
Óriási aszteroida közeledik, alig 1,6 millió kilométerre halad el a Föld mellett 
Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Közel lesz az óriási aszteroida

Bár az 1,6 millió kilométeres távolság földi mércével hatalmasnak tűnhet, galaktikus léptékkel nézve meglepően kicsi. Jól érzékelteti ezt, hogy az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatása szerint 2025 SW közel 94-szer (!) közelebb lesz hozzánk, mint a Nap! Egy biztos, olykor meglepően nagy forgalom van a Föld közelében a világűrben!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu