Óriási aszteroida közeledik, a szegedi dóm elbújhat mögötte

Újabb méretes aszteroidáról érkezett hír a NASA-tól! Mint megírtuk, szeptember 21-én egy 125 méteres objektum, a 2025 PJ1, két nappal később pedig a 201 méteres 2022 SW12 haladt el a Föld mellett, most a 2025 SW azonosítójú óriási aszteroida érkezésére számíthatunk. Utóbbi 2025. szeptember 25-én, csütörtökön jár majd a Föld közelében, mintegy 1,6 millió kilométerre. Bár a 2025 SW kisebb, mint a fent említett két elődje, azért a maga 94 méteres magasságával maga mögé utasíthatja a 81 méteres tornyokkal büszkélkedő szegedi dómot!

Óriási aszteroida közeledik, alig 1,6 millió kilométerre halad el a Föld mellett

Fotó: Pexels/Képünk illusztráció

Közel lesz az óriási aszteroida

Bár az 1,6 millió kilométeres távolság földi mércével hatalmasnak tűnhet, galaktikus léptékkel nézve meglepően kicsi. Jól érzékelteti ezt, hogy az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatása szerint 2025 SW közel 94-szer (!) közelebb lesz hozzánk, mint a Nap! Egy biztos, olykor meglepően nagy forgalom van a Föld közelében a világűrben!