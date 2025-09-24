Újabb Hold-küldetés: erre készül a NASA

Nagy bejelentést tett a NASA, miszerint újabb Hold-küldetésre készülnek, amely során űrhajósokat küldenek az égitestet megkerülő útra. A kilövés pedig közelebb van, mint gondolnánk, a rakéta ugyanis indulásra kész állapotban várja a startot.

A NASA rakétája már készen áll egy újabb Hold-küldetésre (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Öt évtizeddel a sikeres misszió után újabb Hold-küldetésre készül az amerikai űrügynökség

50 év után ez a küldetés jelentené az első alkalmat, hogy bármely ország embert indít a Hold felé, és egyben mérföldkő is lehet az emberiség első Mars-utazásának előkészítésében.

Szakértők vitatják meg az Artemis II küldetés legfrissebb részleteit. Az Artemis II négy űrhajóst küld majd a Hold körüli útra jövőre, és felkészít minket a holdfelszíni emberes missziókra és a jövőbeli marsi küldetésekre

– írta bejelentésében a NASA.

A NASA korábban április végére tűzte ki az indítást, most azonban februárra szeretné előrébb hozni a startot azzal a céllal, hogy akár 2027-ben megtörténhessen a holdra szállás.

A tíznapos út során az űrhajósok tesztelik majd az űrhajót és azokat a rendszereket, amelyekre a jövőbeli űrutazásokhoz szükség lesz. Ez lesz az Artemis-program második indítása, amelynek célja nemcsak az űrhajósok Holdra juttatása, hanem egy hosszú távú emberi jelenlét kialakítása is a Holdon.

Lakiesha Hawkins, a NASA egyik megbízott helyettes vezetője a küldetést az emberi űrkutatás kulcsfontosságú állomásának nevezte.

Együtt, mindannyian az első sorból nézhetjük a történelem születését... Az indítási ablak akár február 5-én megnyílhat, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy a biztonság az elsődleges szempont

– mondta kedden egy sajtótájékoztatón.

Charlie Blackwell-Thompson, az Artemis indítási igazgatója kijelentette, hogy az űrhajósokat szállító rakéta, a Space Launch System (SLS) gyakorlatilag össze van rakva és indulásra kész. Az utolsó lépések közé tartozik a személyzeti kapszula, az Orion befejezése, annak csatlakoztatása az SLS-hez, valamint a földi tesztek lezárása.

Az első Artemis-küldetés 2022 novemberében 25 napig tartott, és egy személyzet nélküli űrhajót küldött a Hold köré, amely biztonságosan tért vissza a Föld légkörébe. Bár nagyrészt sikeres volt, a visszatéréskor hőpajzsproblémák merültek fel, amelyeket azóta kijavítottak.