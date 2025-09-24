Újabb Hold-küldetés: erre készül a NASA

Már februárban megtörténhet a kilövés. Újabb Hold-küldetésre figyelhet a világ.
Nagy bejelentést tett a NASA, miszerint újabb Hold-küldetésre készülnek, amely során űrhajósokat küldenek az égitestet megkerülő útra. A kilövés pedig közelebb van, mint gondolnánk, a rakéta ugyanis indulásra kész állapotban várja a startot.
50 év után ez a küldetés jelentené az első alkalmat, hogy bármely ország embert indít a Hold felé, és egyben mérföldkő is lehet az emberiség első Mars-utazásának előkészítésében.
Szakértők vitatják meg az Artemis II küldetés legfrissebb részleteit. Az Artemis II négy űrhajóst küld majd a Hold körüli útra jövőre, és felkészít minket a holdfelszíni emberes missziókra és a jövőbeli marsi küldetésekre
– írta bejelentésében a NASA.
A NASA korábban április végére tűzte ki az indítást, most azonban februárra szeretné előrébb hozni a startot azzal a céllal, hogy akár 2027-ben megtörténhessen a holdra szállás.
A tíznapos út során az űrhajósok tesztelik majd az űrhajót és azokat a rendszereket, amelyekre a jövőbeli űrutazásokhoz szükség lesz. Ez lesz az Artemis-program második indítása, amelynek célja nemcsak az űrhajósok Holdra juttatása, hanem egy hosszú távú emberi jelenlét kialakítása is a Holdon.
Lakiesha Hawkins, a NASA egyik megbízott helyettes vezetője a küldetést az emberi űrkutatás kulcsfontosságú állomásának nevezte.
Együtt, mindannyian az első sorból nézhetjük a történelem születését... Az indítási ablak akár február 5-én megnyílhat, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy a biztonság az elsődleges szempont
– mondta kedden egy sajtótájékoztatón.
Charlie Blackwell-Thompson, az Artemis indítási igazgatója kijelentette, hogy az űrhajósokat szállító rakéta, a Space Launch System (SLS) gyakorlatilag össze van rakva és indulásra kész. Az utolsó lépések közé tartozik a személyzeti kapszula, az Orion befejezése, annak csatlakoztatása az SLS-hez, valamint a földi tesztek lezárása.
Az első Artemis-küldetés 2022 novemberében 25 napig tartott, és egy személyzet nélküli űrhajót küldött a Hold köré, amely biztonságosan tért vissza a Föld légkörébe. Bár nagyrészt sikeres volt, a visszatéréskor hőpajzsproblémák merültek fel, amelyeket azóta kijavítottak.
A NASA űrhajósai, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, valamint a Kanadai Űrügynökség képviselője, Jeremy Hansen nem fog leszállni a Holdra, de ők alkotják az első legénységet, amely az 1972-es Apollo–17 óta elhagyja az alacsony Föld körüli pályát.
Az Artemis II repülésirányítója, Jeff Radigan szerint az űrhajósok legalább 9200 kilométerrel utaznak majd a Holdon túl, messzebbre mennek, mint bárki eddig.
A személyzet az Orion kapszulában él majd, amely az SLS rakéta tetején helyezkedik el. Az indítás után a gyorsítórakéták leválnak, az Orion pedig kinyitja a napelemeit az energiaellátáshoz. Az űrhajósok ellenőrizni fogják a rendszereket, majd „űrballetként” emlegetett manővergyakorlatokat hajtanak végre, hogy felkészüljenek a jövőbeni holdra szállásokra. Végül az Orion beindítja hajtóműveit, és a Hold felé indul, négy nap alatt megérkezik, miközben a legénység folyamatosan teszteli a rendszereket – írja a Mirror.
