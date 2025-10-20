Adam Sandler évente egyszer virágot küld Jennifer Anistonnak: a gesztus mögött szívszorító ok áll

Jennifer Aniston és Adam Sandler először az 1990-es években találkozott Los Angeles egyik éttermében, a Jerry's Deliben.

Adam Sandler minden évben küld Jennifer Anistonnak virágot Fotó: Kevin Winter / Getty Images

Adam Sandler és Jennifer Aniston szoros barátságot ápol

Azóta a hírességek több filmben is együtt szerepeltek, köztük a Kellékfeleség és a Netflix Gyagyás gyilkosság című produkcióiban, valamint a 2023-as folytatásban. A páros emellett híres arról, hogy a forgatáson kívül is nagyszerű kapcsolatot ápol.

A Wall Street Journal-nak adott 2023-as interjújában Jennifer Aniston elárulta, hogy Adam Sandler minden évben anyák napján küld neki virágot. A sitcom-ikon szerint a gesztus különös jelentőséggel bír az ő életútja fényében.

A Jóbarátok színésznője korábban nyíltan beszélt termékenységi küzdelmeiről is, elárulva, hogy a 30-as és 40-es éveiben próbálkozott IVF-mel és alternatív terápiákkal, de sikertelenül.

Évek és évek és évek teltek el a találgatásokkal… Igazán nehéz volt. IVF-en mentem keresztül, kínai teákat ittam, mindent kipróbáltam, amit csak lehetett.

- mesélte a színésznő.

Jennifer Aniston elmondta, mennyire kimerítő volt a folyamat, és hogy végül elérte a határait. Az élete végéig tartó barátság jeleként Adam Sandler, aki kétgyermekes apuka, és felesége, Jackie, anyák napján virágot küldenek Anistonnak, ezzel is kifejezve szeretetüket és támogatásukat.

A színésznő korábban elutasította azokat a pletykákat, miszerint házassága a hollywoodi ikon Brad Pitt-tel, amely 2005-ben ért véget, és kapcsolata Justin Theroux-val megbukott volna, mert nem tudott teherbe esni - számolt be róla az Unilad.

A közelmúltban a színésznő arról is beszélt, miért döntött úgy, hogy nem lesz anyuka örökbefogadás útján.

Amikor azt mondják az emberek: ‘De örökbe fogadhatnál’, én nem akarok örökbe fogadni. A saját DNS-emet akarom egy kis emberben. Ez az egyetlen út, önző vagy sem, bármi is legyen, ezt akartam

- mondta Jennifer Aniston.