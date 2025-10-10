Megrendítően nyilatkozott Jennifer Aniston, élete legnagyobb fájdalmáról vallott

Jennifer Aniston a napokban őszintén beszélt élete egyik legfájdalmasabb részéről.

Jennifer Aniston őszinte vallomást tett / Fotó: IMDB

Jennifer Aniston és Brad Pitt közösen indultak el a lombikbébi program útján

Az 56 éves színésznő bevallása szerint 20 éven át küzdött azért hogy gyermeke születhessen, de az egészségügyi állapota ezt nem tette lehetővé. Jennifer Aniston eredetileg nem akarta a nyilvánosság elé tárni az egészségügyi gondjait, de az évek során rengeteg bírálat érte azért, amiért nem vált édesanyává. Most nyíltan beszélt arról, hogy a lombikprogram ellenére sem jött össze a várva várt terhesség.

A Jóbarátok sztárjának mostanra elege lett a támadásokból és úgy döntött, hogy tiszta vizet önt a pohárba. Csütörtökön a Harper's Bazaarnak adott interjújában elárulta, hogy hiába szeretett volna gyereket vállalni, nem volt rá képes - írja a Life.hu.

Nem ismeritek a történetemet, vagy azt, hogy min mentem keresztül az elmúlt 20 évben, miközben megpróbáltam családot alapítani. Az emberek megítélnek, mert nem állok ki eléjük és mondom el nekik, hogy milyen egészségügyi problémáim vannak

- kezdte vallomását a világsztár.

Majd hozzátette:

„De eljött az a pont, amikor már nem lehet hallgatni. A történetem nem arról szól, hogy soha nem lesz gyerekem vagy családom, mert én egy önző munkamániás ember vagyok. Én csak egy egyszerű, esetlen ember vagyok. Éppen ezért kötelességemnek érzem, hogy felszólaljak, amikor hamis pletykákat terjesztenek rólam, csak azért, mert nem tudják az igazságot."

Jennifer Aniston arról is beszélt, hogy a barátai és a családja mindig tisztában voltak a helyzetével, ezért sosem érezte problémának, hogy gyermektelen maradt. Végül a nyilvánosság előtt is elárulta, hogy Brad Pitt feleségeként együtt próbálkoztak a lombikbébi programmal, ám hiába.

Akkoriban sok nőt ismertem, akik részt vettek a programban. Szóval úgy éreztem, hogy ez nem csak rólam szól, hanem minden olyan nőről, aki hasonló problémákkal küzd, mint én. Ezért nem is hoztunk nyilvánosságra, hogy mit terveztünk

- tette hozzá Jennifer Aniston.